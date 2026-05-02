Nestala djevojčica (15): Aktiviran sistem "Pronađi me" u Srbiji:

Nestala Dunja Necić iz Novog Sada 29. aprila, aktiviran sistem "Pronađi me".

Izvor: MUP

U Novom Sadu je u sredu 29. aprila nestala devojčica Dunja Necić (15), a viđena je posljednji put u petak 1. maja u Inđiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je sistem "Pronađi me".

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine kada se iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje 'Dr Milan Petrović', u Ulici Bate Brkića bb, u Novom Sadu, uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja, oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana.

Dunja Necić je visine oko 160 centimetara, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne 'Najk' patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064/8924059. Informacije su objavljene na sajtu http://pronadjime.mup.gov.rs/", navodi se u saopštenju MUP-a.

Izvor: Pronađi me