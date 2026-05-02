Tragedija na Skandarskom jezeru: Jedna osoba stradala, druga povrijeđena, za trećom se traga

Do nesreće je došlo oko 18.10 časova u Plavničkom kanalu u Zeti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedna osoba je poginula u prevrtanju plovila na Skadarskom jezeru, saopšteno je CdM-u iz policije.

“Prema dosadašnjim informacijama jedno lice je smrtno stradalo-muškarac star 40 godina. Jedno lice zadobilo je povrede i javilo se u Urgentni centar KCCG, dok se traga za trećim licem za koje se sumnja da je bilo u istom plovilu”, kazali su CdM-u iz policije.

Uviđaj u toku.

“Obaviješten je nadležni tužilac. Uzrok nezgode je za sada nepoznat”, navode iz policije za CdM.