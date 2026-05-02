Trebinje domaćin vinskog festivala: Više od 60 izlagača iz Hercegovine i regiona

U Trebinju je u subotu uveče otvoren treći festival "Vajn fajn" koji je okupio više od 60 izlagača iz Trebinja, Hercegovine i regiona.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je da su u Srpskoj godišnje proizvede 3,2 miliona litara vina, što govori o podršci Vlade.

Ona je navela da su Trebinje i Hercegovina centar Srpske kada je riječ o proizvodnji vina i da je to sektor koji se razvija.

"Trenutno imamo 600 hektara pod vinogradima, 44 registrovane vinarije", navela je Kuzmićeva, te najavila dalju podršku resornog ministarstva vinarima.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je ove godine najveći broj izlagača na Festivalu, te dodao da će nastojati da ih u budućnosti bude i više.

"Hvala svim našim prijateljima, nadležnom ministarstvu koje nas prati svih ovih godina, kao i pokrajinskoj Vladi Vojvodine. Ovo je jasna poruka da jedni bez drugih ne možemo, i zajednički imamo šta da pokažemo i u Trebinju, Hercegovini i Republici Srpskoj", rekao je Ćurić.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Vlade Vojvodine Nenad Ivanišević izjavio je da su ovdje na osnovu sporazuma koji je potpisan između Udruženja vinara i vinogradara "Fruška gora" i vinara iz Hercegovine.

"Sve akcije koje sprovodimo na području Vojvodine ali i šire radimo sa Trebinjem i ostalim opštinama Hercegovine. Ideja je da nastupamo zajedno na predstojećem Sajmu poljoprivrede i Sajmu turizma u Novom Sadu, ali i svim drugim manifestacijama", rekao je Ivanišević.

On je istakao odličnu saradnju sa Trebinjem, navodeći da ova manifestacija ima poseban duh, te da se svi koji dođu u ovaj grad osjećaju se kao domaćini.

Direktor Turističke organizacije grada Trebinja Jovica Milošević rekao je da je Festival idealan da domaći proizvođači vina, destilata i hrane ponude najbolje što imaju.

"Imamo veliki broj gostiju sa strane. U rekordnom roku su popunjena mjesta za izlagače. To nam govori da smo na dobrom putu", naveo je Milošević.

Jedan od izlagača je i predstavnik vinarije "Dabić" iz Trebinja Igor Dabić, koji je rekao da je Festival sve bolji, te da im je lani priroda podarila dobar kvalitet grožđa, kao i vina, te da je svaka promocija, poput ove, veoma značajna.

Predstavnik vinarije "Bada" iz Aleksandrovca Miroslav Jovanović izjavio je da su prvi put na Festivalu, na kojem predstavljaju, između ostalog, njihovo vino tamjanika, a godišnje proizvedu oko 10.000 litara.