Pokušaj milionske iznude od kompanije: Otrov za pacove pronađen u kašama za bebe, uhapšen osumnjičeni

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Austrijska policija uhapsila je danas 39-godišnjeg muškarca u pokrajini Salcburg osumnjičenog za trovanje hrane za bebe njemačkog proizvođača "HiPP".

Uhapšen osumnjičeni za trovanje dječije hrane "HiPP" Izvor: Shutterstock

Na teret mu se stavlja da je ubacio otrov za pacove u tegle hrane za bebe ovog proizvođača.

Iz policije u austrijskoj pokrajini Burgenland nisu dali više detalja zbog istrage, prenosi "Rojters".

NJemačka policija saopštila je ranije da je pet tegli iste vrste hrane za bebe pronađeno i povučeno iz prodaje u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, prije nego što su uopšte mogle da budu iskorištene.

Naveli su da se i dalje traga za šestom teglom, za koju se vjeruje da je u Austriji.

Prvi slučaj otkriven je u prodavnici lanca "Spar" u Burgenlandu, gdje je u jednoj tegli pronađeno 15 mikrograma otrova za pacove, a potencijalne posljedice konzumacije nisu poznate.

Preliminarna istraga ukazuje da je riječ o pokušaju iznude.

Austrijski list "Prese" objavio je ranije da je kompaniji "HiPP" u martu upućen imejl, u kojem se zahtijeva isplata od dva miliona evra u roku od šest dana, ali da poruka nije primjećena sve do dvije sedmice nakon isteka roka, jer je poslata na grupnu adresu koja se rijetko provjerava.

Prema navodima austrijskih medija, osumnjičeni je navodno tražio novac u kriptovalutama, ali policija zasad ne iznosi informacije o njegovom identitetu ni motivima.

