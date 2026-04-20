Sumnja na otrov u teglicama: „HiPP“ dječija hrana preventivno povučena iz prodaje u Sloveniji

Dječija hrana kompanije "Hip" preventivno je povučena iz prodaje u Sloveniji nakon što je u njoj u Austriji pronađen mišji otrov.

Izvor: Shutterstock

Ovu dječija hranu sa slovenačkog tržišta povukli su supermarketi "Spar", "Merkator" i "Tuš".

Slovenački "Spar" je od firme "Spar" Austrija dobio informaciju da se ne može isključiti mogućnost da je u dječiju hranu neovlaštenim otvaranjem unesena opasna supstanca čije konzumiranje može biti smrtonosno.

Sumnjivi proizvodi navodno imaju bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu teglice, te treba obratiti pažnju i na neobičan miris ili miris koji podsjeća na pokvarenu hranu.

Iz slovenačkog zdravstvenog inspektorata naveli su da sporni proizvodi nisu bili u prodaji u Sloveniji, prenosi agencija STA.

Potrošače koji su kupili tu hranu savjetuju da prije upotrebe provjere da li su proizvodi originalno zatvoreni, a da ih u suprotnom bace ili vrate prodavaču.

Policija u Austriji saopštila je ranije je otrov za pacove pronađen u teglicama hrane za bebe kompanije "Hip" nakon povlačenja proizvoda iz više od 1.000 supermarketa "Spar" zbog zabrinutosti za bezbjednost.

O sumnjivim teglicama izvještava se i iz Češke i Slovačke, a vlasti sumnjaju da je riječ o pokušaju ucjene proizvođača.

(Srna)