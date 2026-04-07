logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Agencija za bezbjednost hrane BiH upozorava: Neispravna hrana uzrok više od 200 bolesti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Zdravstveno neispravna hrana može izazvati više od 200 različitih bolesti, a u uslovima klimatskih promjena i globalne trgovine rizici za bezbjednost hrane postaju složeniji i zahtijevaju koordinisan odgovor, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Povodom Svjetskog dana zdravlja, iz Agencije ističu da ulaganje u bezbjednost hrane znači ulaganje u zdravlje, kvalitet života i dugoročnu dobrobit zajednice.

Dodaje se da su implementacija važećih propisa, odgovoran pristup i saradnja svih aktera u sistemu bezbjednosti hrane ključni preduslovi za zaštitu zdravlja.

"Zdravlje ljudi se promijenilo tokom proteklog vijeka, najviše zahvaljujući naučnom napretku i međunarodnoj saradnji. Globalna stopa smrtnosti porodilja smanjena je za više od 40 odsto od 2000. godine, a smrtnost djece mlađe od pet godina smanjena je za više od 50 odsto", navodi se u saopštenju.

Iz Agencije naglašavaju da napredak u tehnologiji, naučnim saznanjima i vještinama, kao i saradnja različitih disciplina, sektora i država, nastavljaju da pretvaraju nekad po život opasne zdravstvene izazove, kao što su povišen krvni pritisak, dijagnoze raka ili HIV infekcije, u stanja kojima se može upravljati, čineći živote ljudi dužim i boljim.

U saopštenju upozoravaju da prijetnje zdravlju i dalje rastu, podstaknute klimatskim promjenama, degradacijom životne sredine, geopolitičkim napetostima i promjenama u demografiji.

Ti izazovi uključuju hronične bolesti i opterećene zdravstvene sisteme, kao i nove bolesti sa potencijalom za epidemije ili pandemije.

"Širom svijeta hiljade naučnika, zajedno sa organizacijama kao što je Svjetska zdravstvena organizacija, ubrzavaju istraživanja i razvijaju politike, alate i inovacije potrebne za zaštitu zajednica i očuvanje zdravlja budućih generacija", poručuju iz Agencije. 

(Srna)

Tagovi

hrana zdravlje Agencija za bezbjednost hrane

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ