Aditivi u hrani "pale vatru" u crijevima: Od ovih namirnica iz marketa nema gorih

Aditivi, koje proizvođači hrane koriste kako bi produžili rok trajanja proizvoda, mogu da izazovu posljedice. Najugroženija su crijeva, u kojima pod uticajem čak i jedne od ovih supstanci, može da se razvije upalni proces.

Izvor: Bee Bonnet/Shutterstock

U našem tijelu funkcioniše ogromna zajednica triliona mikroorganizama, poznata kao mikrobiom, koja utiče na brojne aspekte zdravlja. Kako za "Bi-Bi-Si" objašnjava Melisa Lejn, stručnjak za epidemiologiju i ishranu sa Univerziteta Dikin, raznovrsnost crijevnih bakterija može se uporediti sa raznolikom šumom - što je bogatija, to je otpornija na poremećaje.

Nauka već dugo potvrđuje da je zdrav i raznovrstan mikrobiom ključan za opšte blagostanje, jer utiče, između ostalog, na raspoloženje, metabolizam i rad mozga. Mala raznovrsnost bakterija povezuje se sa problemima sa snom, lošijim stanjem crijeva i pojačanim upalama, dok veća raznovrsnost može da doprinese dužem životu.

Štetni aditivi u hrani

Namirnice koje svakodnevno konzumiramo, mogu da naruše ovaj ekosistem. Posebno je visoko prerađena hrana povezana sa poremećajima mikrobioma, a tome mogu da doprinesu brojni aditivi poput emulgatora, vještačkih zaslađivača i boja.

Rizik od pojave raka krije se i u raznoraznim sosevima koje jedemo, a toga nismo svjesni, ističu naučnici.

Izvor: Shutterstock

Lista sastojaka mnogih proizvoda iz prodavnice pokazuje koliko su ove supstance česte - poboljšavaju ukus, teksturu, konzistenciju i produžavaju trajnost. Emulgatori, koji omogućavaju miješanje vode i masti, zaslužni su, na primjer, za kremastu strukturu sladoleda ili dugotrajnu mekoću peciva. Procjene pokazuju da se nalaze u oko polovini proizvoda dostupnih u britanskim supermarketima.

Ipak, istraživanja sugerišu da neki od ovih aditiva mogu negativno da utiču na mikrobiom i povezani su sa većim rizikom od bolesti crijeva, poput inflamatornih bolesti crijeva (IBD), sindroma iritabilnog crijeva (IBS) ili raka debelog crijeva.

Jedite raznovrsno i svježe

Uprkos rastućoj zabrinutosti, ne postoje zvanične preporuke za izbjegavanje emulgatora. Razlog je to što postoji veliki broj različitih aditiva, a naučnici još uvijek ne znaju tačno koji su najproblematičniji ili da li je upravo njihova kombinacija najštetnija. Laboratorijska istraživanja pokazuju da kombinacije popularnih aditiva mogu da pojačaju oštećenje ćelija.

Osim samih sastojaka, važan je i stepen prerade hrane. U jednom istraživanju, Melisa Lejn pokazala je da ishrana bogata visoko prerađenim proizvodima dovodi do smanjenja raznovrsnosti mikrobioma, iako su upoređivane dijete imale sličnu nutritivnu i kalorijsku vrijednost. Osobe koje su jele svježa, minimalno prerađena jela imale su raznovrsniju crijevnu floru i manje probavnih tegoba.

Naučnici takođe ističu da je visoko prerađena hrana često siromašna hranljivim materijama poput vlakana i polifenola, koji podržavaju zdravlje crijeva i imaju protivupalno dejstvo.

Stručnjaci savjetuju da, kad god je moguće, kuvamo od osnovnih, svježih namirnica. Potpuno izbjegavanje visoko prerađene hrane nije realno, ali je važno voditi računa o izbalansiranoj ishrani i češće birati neprerađene proizvode, naročito kada su u pitanju grickalice koje često čine značajan dio dnevnog unosa kalorija.

Na kraju, najjednostavnije pravilo ostaje i najbolje - što više svježe i prirodne hrane u ishrani, to bolje za naše zdravlje i za mikroorganizme koji žive u našim crijevima.

(MONDO)