Jednostavan trik za mršavljenje: Mala promena koju svi mogu da naprave, a pravi drastičnu razliku

Kako smršati bez dijete? Sporije jedenje, duže žvakanje i male navike tokom obroka mogu smanjiti unos hrane i pomoći u mršavljenju bez odricanja.

Izvor: Shutterstock

Sporije jedenje pomaže mozgu da registruje sitost i smanji unos hrane.

Produženo žvakanje i male pauze tokom obroka olakšavaju mršavljenje.

Promena tempa ishrane može dati rezultate bez dijeta i odricanja.

Kada smo gladni i sednemo za sto, brz tempo kojim ponekad jedemo može biti naš najveći neprijatelj u borbi sa kilogramima. Ipak, stručnjaci za ishranu nude jednostavan i efikasan način za mršavljenje bez velikih odricanja.

Prema dr Vinsentu Kandravinatiju, odvajanje vremena za jelo ne samo da poboljšava odnos prema hrani, već značajno doprinosi i smanjenju telesne težine. "Naše telo je složen sistem i potrebno je vreme da hormonski signali iz želuca stignu do mozga i pokažu da smo siti", objašnjava dr Kandravinati. On preporučuje da se tokom prvih 15 do 20 minuta obroka jede sporije, kako bi telo pravilno obradilo te signale.

Ideja je jednostavna i svako je može primeniti: produžiti žvakanje. Sam dr Kandravinati savetuje da se svaki zalogaj sažvaće najmanje 30 puta, kako bi mozak registrovao osećaj sitosti pre nego što se prejedemo. Istraživanja pokazuju da osobe koje udvostruče vreme žvakanja mogu smanjiti unos hrane za oko 15 odsto, piše Slobodna Dalmacija.

Navike koje pomažu da jedete sporije

Spustite pribor za jelo između zalogaja – daje vam vreme da uživate u hrani i sprečava brzo gutanje.

Pijte vodu tokom obroka – hidratacija je važna, a voda između zalogaja može smanjiti apetit.

Razgovarajte za stolom – razgovor sa porodicom ili prijateljima produžava pauze između zalogaja i smanjuje količinu hrane.

Koristite manje uobičajen pribor, poput štapića – oni prirodno usporavaju tempo jedenja i pomažu da se brže oseti sitost.

Žena jede voće

Izvor: Foto: Shutterstock

Važna je i vrsta hrane

Osim sporijeg jedenja, važno je obratiti pažnju na kvalitet namirnica. Prednost treba dati svežoj, celovitoj hrani poput voća i povrća, koja zahteva više žvakanja i doprinosi boljem zdravlju i regulaciji težine.

Ako razmišljate o gubitku viška kilograma, pre restriktivnih dijeta pokušajte da promenite tempo jedenja. Ova mala promena navika može biti ključ za efikasno mršavljenje bez stresa.

