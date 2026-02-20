logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jednostavan trik za mršavljenje: Mala promena koju svi mogu da naprave, a pravi drastičnu razliku

Jednostavan trik za mršavljenje: Mala promena koju svi mogu da naprave, a pravi drastičnu razliku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Kako smršati bez dijete? Sporije jedenje, duže žvakanje i male navike tokom obroka mogu smanjiti unos hrane i pomoći u mršavljenju bez odricanja.

sporije jedite da biste smršavili Izvor: Shutterstock

  • Sporije jedenje pomaže mozgu da registruje sitost i smanji unos hrane.
  • Produženo žvakanje i male pauze tokom obroka olakšavaju mršavljenje.
  • Promena tempa ishrane može dati rezultate bez dijeta i odricanja.

Kada smo gladni i sednemo za sto, brz tempo kojim ponekad jedemo može biti naš najveći neprijatelj u borbi sa kilogramima. Ipak, stručnjaci za ishranu nude jednostavan i efikasan način za mršavljenje bez velikih odricanja.

Prema dr Vinsentu Kandravinatiju, odvajanje vremena za jelo ne samo da poboljšava odnos prema hrani, već značajno doprinosi i smanjenju telesne težine. "Naše telo je složen sistem i potrebno je vreme da hormonski signali iz želuca stignu do mozga i pokažu da smo siti", objašnjava dr Kandravinati. On preporučuje da se tokom prvih 15 do 20 minuta obroka jede sporije, kako bi telo pravilno obradilo te signale.

Možda će vas zanimati

Ideja je jednostavna i svako je može primeniti: produžiti žvakanje. Sam dr Kandravinati savetuje da se svaki zalogaj sažvaće najmanje 30 puta, kako bi mozak registrovao osećaj sitosti pre nego što se prejedemo. Istraživanja pokazuju da osobe koje udvostruče vreme žvakanja mogu smanjiti unos hrane za oko 15 odsto, piše Slobodna Dalmacija.

Navike koje pomažu da jedete sporije

  • Spustite pribor za jelo između zalogaja – daje vam vreme da uživate u hrani i sprečava brzo gutanje.

  • Pijte vodu tokom obroka – hidratacija je važna, a voda između zalogaja može smanjiti apetit.

  • Razgovarajte za stolom – razgovor sa porodicom ili prijateljima produžava pauze između zalogaja i smanjuje količinu hrane.

  • Koristite manje uobičajen pribor, poput štapića – oni prirodno usporavaju tempo jedenja i pomažu da se brže oseti sitost.

Žena jede voće
Izvor: Foto: Shutterstock

Važna je i vrsta hrane

Osim sporijeg jedenja, važno je obratiti pažnju na kvalitet namirnica. Prednost treba dati svežoj, celovitoj hrani poput voća i povrća, koja zahteva više žvakanja i doprinosi boljem zdravlju i regulaciji težine.

Ako razmišljate o gubitku viška kilograma, pre restriktivnih dijeta pokušajte da promenite tempo jedenja. Ova mala promena navika može biti ključ za efikasno mršavljenje bez stresa.

Možda će vas zanimati

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Nelegalni preparati za mršavljenje mogu dovesti do srčanog udara!
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Tagovi

zdravlje ishrana mršavljenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA