Stalno ste umorni i gladni? Tijelo šalje upozorenja prije dijabetesa, evo na koje simptome da reagujete

Stalno ste umorni i gladni? Ovi rani simptomi mogu ukazivati na insulinsku rezistenciju i rizik od dijabetesa tipa 2. Saznajte koje znake ne treba ignorisati.

Izvor: Tomsickova Tatyana/Shutterstock

Stalni umor i glad mogu biti rani znaci insulinske rezistencije.

Masnoća u stomaku i želja za slatkim važni su metabolički signali.

Rana promjena ishrane i navika može spriječiti dijabetes tipa 2.

Da li se stalno osjećate umorno, mentalno "zamagljeno" ili neobjašnjivo gladno? Većina ljudi ove simptome pripisuje stresu, lošem snu ili ubrzanom načinu života. Međutim, kod nekih osoba oni mogu biti upozorenje na nešto ozbiljnije. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna iscrpljenost može biti jedan od prvih znakova da se u tijelu postepeno razvija insulinska rezistencija - stanje koje često prethodi dijabetesu tipa 2.

Insulinska rezistencija ne nastaje preko noći. Proces može godinama prolaziti neprimijećeno, sve dok standardni testovi šećera u krvi ne pokažu povišene vrijednosti i ne dođe do dijagnoze dijabetesa. Rano prepoznavanje simptoma omogućava pravovremene promjene u ishrani i načinu života, čime se proces može usporiti ili preokrenuti.

Šta je insulinska rezistencija i zašto se razvija sporo

Insulin je hormon koji omogućava da glukoza iz krvotoka uđe u ćelije, gdje se koristi kao energija. Kod insulinske rezistencije ćelije ne reaguju normalno na insulin. Kao odgovor, pankreas luči sve više insulina kako bi održao normalan nivo šećera u krvi.

Drugim riječima, tijelo pokušava da "nadoknadi" smanjenu osjetljivost na insulin, a simptomi se često javljaju tek kada sistem počne da pokazuje znake opterećenja.

Rani znaci insulinske rezistencije koje ne treba ignorisati

Dugo vremena vrijednosti šećera u krvi mogu djelovati normalno, ali je organizam već metabolički pod stresom. Simptomi se često pojavljuju godinama prije dijagnoze dijabetesa.

1. Glad ubrzo nakon obroka

Čest znak je osjećaj gladi iako ste pojeli obrok koji bi trebalo da zasiti.

Insulin obično šalje mozgu signal sitosti. Kada je ta komunikacija oslabljena, glad se vraća brzo, ponekad već sat do dva nakon jela.

2. Pospanost i pad energije poslije obroka

Da li poslije ručka osjećate nagli pad energije, mentalnu maglu ili pospanost?

Kada mišićne ćelije slabo reaguju na insulin, glukoza se ne koristi efikasno za energiju. Telo tada luči dodatni insulin, što može dovesti do naglog pada glukoze posle obroka, uz umor, slabiju koncentraciju i osjećaj "zamagljenosti".

Pospanost posle obroka

Izvor: Shutterstock

3. Jaka želja za slatkim i rafinisanim ugljenim hidratima

Stalna potreba za slatkišima, belim hlebom ili prerađenim ugljenim hidratima čest je signal. Povišen insulin remeti hormone apetita i sisteme nagrade u mozgu, pa se pojačava želja za brzom energijom.

Tako nastaje začarani krug: što više rafinisanih ugljenih hidrata, to veća insulinska reakcija i još jača želja za slatkim.

4. Nakupljanje masnoće u predjelu stomaka bez opšte gojaznosti

Jedan od ključnih metaboličkih pokazatelja je povećanje visceralne masti u predelu stomaka. Ova dubinska masnoća luči upalne supstance koje dodatno pogoršavaju insulinsku rezistenciju.

Ovo se može javiti i kod osoba koje nisu gojazne. Ako primijetite povećanje obima struka, zatezanje pantalona ili koncentraciju masnoće u središnjem dijelu tijela, to ne treba zanemariti.

Nakupljanje masnoće u predelu stomaka

Izvor: Shutterstock

5. Promjene na koži oko vrata i pazuha

Koža može pokazivati rane znake insulinske rezistencije:

male kožne izrasline

tamne, baršunaste mrlje oko vrata

tamnija područja ispod pazuha ili u preponama

Ove promjene često su povezane sa stanjem acanthosis nigricans, koje se javlja kod povišenog insulina u organizmu.

Kada se javiti ljekaru i šta preduzeti

Ako primijetite više simptoma kao što su: stalni umor, učestalu glad, povećanje masnoće u stomaku ili promjene na koži, preporučuje se rana medicinska procjena. Ljekar može predložiti dodatne metaboličke analize, ne samo standardni test šećera u krvi, i savjetovati promjene načina života.

Doktor i pacijent

Izvor: New Africa/Shutterstock

Rane mjere koje pomažu

redovna fizička aktivnost i trening snage

kvalitetniji san

uravnotežena ishrana i smanjenje rafinisanih ugljenih hidrata

kontrola stresa

održavanje zdrave tjelesne mase

Ove mjere mogu značajno poboljšati osjetljivost na insulin ako se uvedu dovoljno rano, piše Onlymyhealth

Insulinska rezistencija razvija se sporo i neprimjetno, često godinama prije nego što se pojavi dijabetes tipa 2. Stalni umor, učestala glad, želja za slatkim, nakupljanje masnoće u stomaku i promjene na koži mogu biti prvi znaci upozorenja.

Rana intervencija kao što su pravilna ishrana, fizička aktivnost i kontrola stresa može preokrenuti proces i spriječiti razvoj dijabetesa.