Pomalo podsjeća na crni luk: Ovo nepopularno povrće je "melem" za jetru

Stručnjaci sve češće skreću pažnju na komorač.

Obilan ručak koji je razmazio čula, često se završava neprijatnim osjećajem težine u stomaku. Ljudski organizam ima sopstvene mehanizme da se izbori sa takvim situacijama. Ipak, sve više ljudi traži prirodne načine da podrži varenje, a stručnjaci sve češće ukazuju na komorač.

Povrće koje je do sada ostajalo u sjenci popularnijih namirnica polako dobija na značaju. I to s razlogom. Nije u pitanju još jedan prolazni trend, već stvaran način da se prirodno podrže zdravlje i varenje.

U čemu je njegova snaga?

Prije svega, u visokom sadržaju vlakana, koja regulišu rad crijeva i olakšavaju varenje. I to nije sve. Komorač sadrži prirodna aromatična jedinjenja koja djeluju protiv grčeva i ublažavaju nadimanje. Rezultat? Osjećaj težine nakon obilnog obroka može brzo da nestane, a nelagodnost se ublažava na prirodan način.

Komorač podržava funkciju jetre

Rezultati eksperimentalnih istraživanja i nutritivni podaci ukazuju na to da antioksidansi prisutni u ovoj biljci mogu da štite jetru, smanjujući oksidativni stres i podržavajući aktivnost enzima. Ipak, važno je naglasiti - većina ovih zaključaka zasniva se na studijama na životinjama, dok su dokazi kod ljudi za sada ograničeni.

To ne mijenja činjenicu da komorač, kao dio raznovrsne ishrane, može biti vrijedna podrška, naročito nakon povremenog prejedanja.

Komorač nije samo izvor vlakana, već i bogat antioksidansima i mikronutrijentima. Dobro varenje indirektno utiče na stanje jetre - što se organizam efikasnije nosi sa apsorpcijom i izlučivanjem hranljivih materija, lakše se održava metabolička ravnoteža.

Važno je zapamtiti - ne radi se o "detoksikaciji" organizma po svaku cijenu. Naše tijelo ima sopstvene, efikasne mehanizme uklanjanja suvišnih materija. Birajući namirnice bogate vlaknima, jednostavno podržavamo te prirodne procese.

Ipak, osobe koje uzimaju lijekove ili imaju zdravstvene probleme, trebalo bi da se posavjetuju sa ljekarom prije nego što posegnu za biljkama koje mogu da utiču na metabolizam jetre.

Komorač nije "čudesan lijek", ali može biti dragocjena podrška u svjesnoj i uravnoteženoj ishrani. Nakon obilnog obroka možete da posegnete za njim ili da jednostavno vjerujete sopstvenom organizmu. Oba izbora su podjednako dobra.

