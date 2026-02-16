Imate problema sa snom? Ove vježbe mogu potpuno da vas preporode

Problemi sa spavanjem? Evo koje vježbe mogu prirodno poboljšati kvalitet sna, olakšati uspavljivanje i smanjiti noćna buđenja.

Redovno vježbanje poput joge, tai čija, šetnje i trčanja poboljšava kvalitet sna i smanjuje noćna buđenja.

Joga produžava trajanje sna, a tai či olakšava uspavljivanje i smanjuje prekide sna.

Čak i jednostavne aktivnosti pomažu kod nesanice, a efekti su dugotrajni i prirodni.

Ako imate problema sa spavanjem, redovno bavljenje određenim vrstama fizičke aktivnosti može da vam pomogne više nego što mislite. Vježbe poput joge, tai čija, šetnje ili trčanja mogu poboljšati kvalitet sna, smanjiti broj noćnih buđenja i olakšati uspavljivanje.

Joga može produžiti trajanje sna i učiniti ga efikasnijim, dok tai či pomaže da se brže zaspi i smanjuje prekide sna. Efekti ovih aktivnosti mogu biti dugotrajni, a pozitivno djeluju i na osjećaj svježine i odmora narednog dana.

Redovno vježbanje poboljšava san na više načina: smanjuje napetost i stres, podstiče prirodno lučenje hormona koji regulišu san i doprinosi dubljim fazama sna.

Joga

Čak i jednostavne aktivnosti poput šetnje ili trčanja mogu značajno smanjiti simptome nesanice i poboljšati ukupan kvalitet sna.

Iako postoje i druge metode koje pomažu kod problema sa spavanjem, redovno kretanje i vježbanje su dostupno, jednostavno i prirodno rješenje koje može biti ključna podrška za kvalitetniji san, piše Superžena.