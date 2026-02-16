logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Imate problema sa snom? Ove vježbe mogu potpuno da vas preporode

Imate problema sa snom? Ove vježbe mogu potpuno da vas preporode

Izvor Lepa i srećna
0

Problemi sa spavanjem? Evo koje vježbe mogu prirodno poboljšati kvalitet sna, olakšati uspavljivanje i smanjiti noćna buđenja.

Vježbe koje pomažu sa nesanicom Izvor: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

  • Redovno vježbanje poput joge, tai čija, šetnje i trčanja poboljšava kvalitet sna i smanjuje noćna buđenja.
  • Joga produžava trajanje sna, a tai či olakšava uspavljivanje i smanjuje prekide sna.
  • Čak i jednostavne aktivnosti pomažu kod nesanice, a efekti su dugotrajni i prirodni.

Ako imate problema sa spavanjem, redovno bavljenje određenim vrstama fizičke aktivnosti može da vam pomogne više nego što mislite. Vježbe poput joge, tai čija, šetnje ili trčanja mogu poboljšati kvalitet sna, smanjiti broj noćnih buđenja i olakšati uspavljivanje.

Joga može produžiti trajanje sna i učiniti ga efikasnijim, dok tai či pomaže da se brže zaspi i smanjuje prekide sna. Efekti ovih aktivnosti mogu biti dugotrajni, a pozitivno djeluju i na osjećaj svježine i odmora narednog dana.

Redovno vježbanje poboljšava san na više načina: smanjuje napetost i stres, podstiče prirodno lučenje hormona koji regulišu san i doprinosi dubljim fazama sna.

Joga
Izvor: Shutterstock

Čak i jednostavne aktivnosti poput šetnje ili trčanja mogu značajno smanjiti simptome nesanice i poboljšati ukupan kvalitet sna.

Iako postoje i druge metode koje pomažu kod problema sa spavanjem, redovno kretanje i vježbanje su dostupno, jednostavno i prirodno rješenje koje može biti ključna podrška za kvalitetniji san, piše Superžena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nesanica spavanje vježbe

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA