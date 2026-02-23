logo
Poznato u kakvom je stanju Zorica Brunclik: Povukla se zbog bolesti, evo da li se vraća u "Pinkove zvezde"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Bojana Lazić progovorila je o zdravstvenom stanju poznate pjevačice.

Zdravstveno stanje Zorice Brunclik Izvor: Kurir TV screenshot

Zorica Brunclik izostaje iz zdravstvenih razloga, a voditeljka Bojana Lazić je pred ulazak u studio rekla da se čula sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

"Juče sam se čula s Kemišem, stanje je sve bolje i bolje i ja verujem da će se Zorica vrlo brzo vratiti. Važno je da je ona kod kuće i da će to biti, zaista se nadam od srca, sve kako treba i da će nam se pridružiti već u narednim sinimanjima koja su zakazana za dve, tri nedjelje."

Mijenjali su je Kemiš, Rada Manojlović, sada Đani, šta misliš ko je najbolji u toj ulozi?

"Je l' stigao Đani? Ja bih to svrstala u nekoliko kategorija, jako mi je zanimljiv i smiješan Đani, on tu nema konkurenciju, Rada je bila onako iz ugla kandidatkinje koja se nekada takmičila, a Kemiš, videli ste u subotu veče, opasan je. Već nakon četvrtog kandidata je napustio emisiju zato što je Desingerica prosto jedan nepodnošljiv čovjek."

Da li si ispratila šta su radili s jagnjetom na njegovom nastupu?

"Ispratila sam. Kod mene u 'Premijeri' je ispričo o čemu je riječ. Ja znam da Desingerica voli životinje i da to nije bila njegova ideja, kaže da je on nije donio. Meni je bilo toliko žao, ja mislim da više volim životinje nego ljude, baš me je to pogodilo. Ali on kaže da on je nije doneo, niti je to organizovao."

Izvor: Pink.rs/ MONDO

Zorica Brunclik zdravlje

