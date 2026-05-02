Četiri helikoptera prebacivala povrijeđene: Eksplozija u kamp kućici, dvoje djece u u životnoj opasnosti (VIDEO)

Autor D.V. Izvor SRNA
Pet osoba, među kojima je četvoro djece, povrijeđeno je u eksploziji u iznajmljenoj kamp kućici u mjestu Penestin, na zapadu Francuske, prenosi BFMTV.

Eksplozija u kamp kućici u Francuskoj Izvor: x/screenshoot

Povrijeđeno je četvoro djece uzrasta od osam do 13 godina, kao i jedna odrasla ženska osoba.

Dvoje djece zadobilo je teške opekotine i nalaze se u životnoj opasnosti, dok su ostali lakše povrijeđeni. Žena je zadobila opekotine na rukama, ali nije životno ugrožena.

Svi povrijeđeni transportovani su na liječenje u bolnice u Nantu.

Do detonacije je došlo sinoć oko 19.00 časova.

Prema prvim informacijama iz istrage, 62-godišnja osoba otvorila je vrata iznajmljene kamp kućice, što je, kako se tvrdi, izazvalo promaju koja je dovela do eksplozije.

Vlasti još nisu zvanično potvrdile tačan uzrok.

U akciji spasavanja učestvovao je veliki broj pripadnika hitnih službi, uključujući četiri helikoptera za medicinski transport.

U toku je istraga okolnosti incidenta koji se dogodio u departmanu Morbijan.

