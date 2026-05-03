Švedska policija upala na tajni ruski brod: Strahuje se da pripada ozloglašenoj "floti iz sjenke"

Švedska obalska straža upala na ruski brod za koji se sumnja da pripada "floti iz sjenke".
Švedska obalska straža upala je danas na brod Treleborg za koji se sumnja da pripada ruskoj "floti iz senke", piše švedski portal "Omni". Tim povodom se hitno oglasio i Karl-Oskar Bolin, ministar civilne odbrane Švedske.
"Brod pod nazivom 'Jin Hui' se sumnjiči za plovidbu pod lažnom zastavom. Ovo plovilo se već nalazi na listama sankcija Evropske unije, Velike Britanije i Ukrajine. Postoje pitanja u vezi sa nedostatkom sposobnosti za plovidbu i odsustvom osiguranja", naveo je on na svom "X" nalogu.
U operaciji su učestvovali pripadnici Nacionalne interventne jedinice, kao i policijska avijacija. Policija sumnja na tanker, ali zasad nema zvaničnih informacija.