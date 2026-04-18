logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Švedska tajna za život bez stresa: Kako jedan neobičan metod mijenja naš dom i um

0

U vremenu kada se svakodnevno zatrpavamo informacijama, obavezama ili kupovinom stvari, sve više ljudi traži načine da pojednostavi svoj život. Jedan od zanimljivih pristupa dolazi iz Švedske i nosi neobično ime, "döstädning".

Dostadning: Švedski koncept čišćenja pred smrt Izvor: Shutterstock

Döstädning. U doslovnom prevodu, ova riječ znači "čišćenje pred smrt", ali njen smisao nije ni morbidan ni depresivan. Naprotiv, riječ je o duboko promišljenom procesu koji ima za cilj da podstakne oslobađanja od suvišnih stvari na vrijeme, kako bi ostavili red, kako sebi, tako i drugima.

Šta je zapravo "döstädning" i zašto je popularan?

Döstädning je koncept koji podrazumijeva postepeno raščišćavanje ličnih stvari tokom života, najčešće u zrelijim godinama. Ideja je da osoba sama odluči šta želi da zadrži, pokloni, donira ili baci, umjesto da taj posao jednog dana padne na teret porodici.

Ali ovo nije samo fizičko sređivanje prostora, već i emotivni proces. Svaki predmet nosi priču, uspomenu ili značenje, pa je odluka da se zadrži ili baci često i introspektivna.

Iako je döstädning brzo postao deo svakodnevnog švedskog jezika početkom 21. vijeka nakon objavljivanja knjige "Nježna umjetnost švedskog čišćenja pred smrt", autorke Margarete Magnuson, navika čišćenja stvari nije bila potpuno nova.

Međutim, nije slučajno što je ovaj koncept postao popularan baš u to vrijeme, a ne, na primjer, pedesetih godina 20. vijeka, kada domovi nisu bili toliko preplavljeni stvarima.

Potreba za čišćenjem povezana je sa životom u potrošačkom društvu, u kom je imovina brže raste i nakuplja se. Stoga se döstädning u Švedskoj danas smatra dobrim dijelom koje ima za cilj da neopterećuje rođake nepotrebnim stvarima, piše Lin Akeson sa Univeziteta u Lundu za The Conversation.

Stručnjaci smatraju da u svijetu preopterećenom konzumerizmom, döstädning nudi novu perspektivu, podstiče nas da preispitamo šta nam je zaista važno, smanjuje stres i osjećaj haosa u prostoru, olakšava život bližnjima u budućnost i donosi osjećaj kontrole i mira.

Autorka rada na kraju zaključuje da je döstädning u konceptu švedske svakodnevnice, manje egzotičan kulturni kuriozitet, a više smisleno "pregovaranje" o smislu materijalnog, rodbinskim vezama i egizstencijalnoj refleksiji.

U svetu koji stalno traži više, ovaj švedski koncept nas podsjeća da ponekad, manje zaista znači više.

(EUpravo zato)

Tagovi

Švedska kultura čišćenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA