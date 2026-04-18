Švedska tajna za život bez stresa: Kako jedan neobičan metod mijenja naš dom i um

U vremenu kada se svakodnevno zatrpavamo informacijama, obavezama ili kupovinom stvari, sve više ljudi traži načine da pojednostavi svoj život. Jedan od zanimljivih pristupa dolazi iz Švedske i nosi neobično ime, "döstädning".

Döstädning. U doslovnom prevodu, ova riječ znači "čišćenje pred smrt", ali njen smisao nije ni morbidan ni depresivan. Naprotiv, riječ je o duboko promišljenom procesu koji ima za cilj da podstakne oslobađanja od suvišnih stvari na vrijeme, kako bi ostavili red, kako sebi, tako i drugima.

Šta je zapravo "döstädning" i zašto je popularan?

Döstädning je koncept koji podrazumijeva postepeno raščišćavanje ličnih stvari tokom života, najčešće u zrelijim godinama. Ideja je da osoba sama odluči šta želi da zadrži, pokloni, donira ili baci, umjesto da taj posao jednog dana padne na teret porodici.

Ali ovo nije samo fizičko sređivanje prostora, već i emotivni proces. Svaki predmet nosi priču, uspomenu ili značenje, pa je odluka da se zadrži ili baci često i introspektivna.

Iako je döstädning brzo postao deo svakodnevnog švedskog jezika početkom 21. vijeka nakon objavljivanja knjige "Nježna umjetnost švedskog čišćenja pred smrt", autorke Margarete Magnuson, navika čišćenja stvari nije bila potpuno nova.

Međutim, nije slučajno što je ovaj koncept postao popularan baš u to vrijeme, a ne, na primjer, pedesetih godina 20. vijeka, kada domovi nisu bili toliko preplavljeni stvarima.

Potreba za čišćenjem povezana je sa životom u potrošačkom društvu, u kom je imovina brže raste i nakuplja se. Stoga se döstädning u Švedskoj danas smatra dobrim dijelom koje ima za cilj da neopterećuje rođake nepotrebnim stvarima, piše Lin Akeson sa Univeziteta u Lundu za The Conversation.

Stručnjaci smatraju da u svijetu preopterećenom konzumerizmom, döstädning nudi novu perspektivu, podstiče nas da preispitamo šta nam je zaista važno, smanjuje stres i osjećaj haosa u prostoru, olakšava život bližnjima u budućnost i donosi osjećaj kontrole i mira.

Autorka rada na kraju zaključuje da je döstädning u konceptu švedske svakodnevnice, manje egzotičan kulturni kuriozitet, a više smisleno "pregovaranje" o smislu materijalnog, rodbinskim vezama i egizstencijalnoj refleksiji.

U svetu koji stalno traži više, ovaj švedski koncept nas podsjeća da ponekad, manje zaista znači više.

