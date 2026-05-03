Poznata odluka Trampa o novom planu Irana za kraj rata: Telefonom rekao sve izraelskom novinaru

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Tramp odbio iranski prijedlog za kraj rata na Bliskom istoku.

Tramp odbio iranski prijedlog za kraj rata na Bliskom istoku

Američki predsjednik Donald Tramp je, prema saznanjima dopisnika izraelskog dopisnika Natana Gutmana, odbio novi prijedlog Irana za kraj rata na Bliskom istoku, prenosi "Times of Izrael". On tvrdi da je telefonom razgovarao sa američkim predsjednikom na tu temu i da mu je on to lično rekao.

"Predsjednik Tramp mi je rekao u telefonskom razgovoru da nije prihvatljiv novi prijedlog Irana. 'Nije za mene prihvatljivo.

Prostudirao sam ga. Sve sam proučio, ali prosto nije prihvatljivo", naveo je na svom "X" nalogu Gutman.

Iran je poslao novi predlog sporazuma za kraj rata na Bliskom istoku. Cijeli dokument još uvijek nije poznat javnosti, ali se zna da ima 14 tačaka koje nisu prihvatljive Sjedinjenim Državama.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.

