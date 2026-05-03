Sutra još toplije: Temperature dostižu ljetnih 28 stepeni

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i još toplije, ali će krajem dana na krajnjem zapadu doći do postepenog naoblačenja.

Duvaće slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni vjetar, a u višim predjelima i u Hercegovini južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do devet, na jugu do 12, a u višim predjelima od jedan, a dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno 13, Sokolac i Han Pijesak 15, Gacko i Ivan Sedlo 16, Kneževo 17, Mrakovica 19, Rudo i Sarajevo 20, Bijeljina, Foča, Višegrad, Mrkonjić Grad, Tuzla i Livno 21, Šipovo i Bileća 22, Doboj, Ribnik i Srbac 23, Banjaluka i Trebinje 24, Prijedor i Novi Grad 25, te Mostar 26 stepeni Celzijusovih.