Proljeće u punom jeku: Danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini se očekuje umjerena bura, a tokom dana slab do umjeren južni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 18 do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj je jutros pojačan na putevima u Republici Srpskoj i FBiH, naročito prema graničnim prelazima sa Hrvatskom gdje su već čekanja, a vozačima se skreće pažnja i na povećan broj motociklista, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Brod, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj, Orašje, Brčko i Hadžin Potok.

Iz AMS-a takođe savjetuju oprez na svim putevima, izbjegavanje rizičnih preticanja, uz napomenuo da je poštovanje saobraćajnih propisa obavezno.

Vozačima koji sutra planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralni putni pravac na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja.

Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustava saobraćaja je i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog redovnog servisiranja tunela zatvorena dionica auto-puta smjer Nemila-Golubinja. Saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.