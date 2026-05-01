Prvi maj u Srpskoj: Radnici ne žele minimalac, već dostojanstven život

Prvi maj u Srpskoj: Radnici ne žele minimalac, već dostojanstven život

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
Širom svijeta obilježava se 1. maj, praznik rada. Proslavljanje ovog datuma predstavljalo je borbu ne samo za radnička, već često i za politička prava i slobode.

U Republici Srpskoj sindikalni predstavnici radnika ne žele najniže plate, već da one budu pristojne i dostojanstvene. Iz Saveza sindikata kažu da je cilj sigurna radna mjesta i da se standard radnika svakodnevno poboljšava.

Povodom Prvog maja, sindikalni predstavnici, Unija poslodavaca i resorni ministar razgovarali su o poboljašnju pložaja radnika i njihovim pravima.

Prvi maj nas podsjeća na vrijednost rada, na to da su prava radnika izborena solidarnošću i zajedničkom borbom.

Iz Saveza sindikata kažu da će tako i nastaviti, jer jedino zadovoljan radnik doprinosi razvoju ekonomije i privrede, objavio je RTRS.

"Otvorili smo i niz drugih pitanja poput rada nedjeljom, unapređenja oblasti zdravstvene zaštite i zdravlja na radu, sankcije za one poslodavce i kazne koji ne primjenjuju zakonske propise da oni budu oštriji i da imaju svoj pravi efekat. Želimo da poboljšamo socijalni dijalog i upravo to smo danas dokazali i krenuli u realizaciu svega toga",  rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

U svim sektorima društva i privrede potrebno je više ulagati u tehnologiju.

Iz Unije poslodavaca kažu da će samo tako, rezultati biti vidljiviji, a radnici i privrednici zadovoljniji.

"Poslodavci godinama povećavaju jedino se zaboravi da se plata mora zaraditi, a ne dobiti, što znači da neko mora više i teže da radi i pametnije nego što je radio. Obzirom da je finalni proizvod zajednička aktivnost poslodavca i radnika, a ove sve mjere treba verifikovati poslodavac, ne kroz dobru volju nego svoju sposobnost", naveo je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Vlada i resorna ministarstva učiniće sve da bi sačuvali zaposlenost, rast i primanja.

Navode da je za ostanak radnika u Srpskoj potrebno unaprijediti radnička prava, a kroz socijalni dijalog pronaći adekvatna rješenja da bi sistem privrede i ekonomije bio poboljšan.

"Bez zadovoljnog i stručnog radnika nema uspjeha ni za poslodavce ni za Republiku Srpsku jer prije svega od broja radnika, od njihove plate zavisi položaj mnogih kategorija, boračkih kategorija, prvenstveno penzionera", kazao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Upravo je poboljašanje standarda radnika potrebno jer, prema podacima Udruženja potrošača - potrošačka korpa za prosječnu četveročlanu porodicu bliži se cifri od tri hiljade maraka.

"Ono što nas kao lica koja se bave zaštitom potrošača zabrinjava jeste da jedna četveročlana porodica ukoliko radi za najnižu cijenu rada ne može da isprati sve zahtjeve potrošačke korpe, a ukoliko radimo za prosječnu cijenu bićemo nešto iznad te potrošačke korpe", pojasnio je Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija" iz Banjaluke.

Unija poslodavaca Republike Srpske i SNSD predložili su i dogovorili uvođenje 13-te neoporezive plate za radnike u realnom sektoru u Srpskoj.

Ideja je da ta plata bude bez poreza i doprinosa i tu, uz određene zakonske izmjene, ne bi trebalo da bude značajnijih problema.

(Srna)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

