Sukobi u Istanbulu na Prvi maj: Policija rastjerala demonstrante, stotine privedenih

Turska policija sukobila se sa demonstrantima koji su pokušali da marširaju prema istanbulskom Trgu Taksim da bi obilježili Međunarodni dan radnika, nakon što su vlasti zabranile okupljanja u toj oblasti, javili su lokalni mediji.

Izvori iz lokalnih sindikata rekli su agenciji DPA da je privedeno više od 350 ljudi.

Nekoliko demonstranata je već prebačeno u sjedište policije, a pojedini su prijavili da su zadobili povrede dok su privođeni.

Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove da bi rastjerala demonstrante. Blokirani su putevi u centralnim četvrtima Mečidijekoj i Bešiktaš koji vode do Taksima, piše list "Džumhurijet".

Policija je ogradila Trg Taksim barikadama i dozvolila samo ograničenom broju članova sindikata da ranije u toku dana polože vijenac na tom mjestu, javila je opoziciona televizija "Halk".

Kancelarija guvernera Istanbula ranije je saopštila da demonstracije i marševi oko Trga Taksim i obližnjih oblasti neće biti dozvoljeni, navodeći kao razlog zabrinutost za javni red i bezbjednost.

