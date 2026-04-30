Evo kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

Autor N.D. Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i toplije uz razvoj oblačnosti poslije podne i temperaturu od 13 do 18 stepeni Celzijusovih.

Vrijeme za 1. maj Izvor: Shutterstock

Ujutro će biti vedro i hladno, uz slab mraz u višim i mjestimično nižim krajevima, a tokom dana sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometerološki zavoda.

Uveče prolazno naoblačenje na istoku, a u ostalim krajevima vedro. Na jugu će i dalje biti vjetrovito uz jake udare bure.

Duvaće umjeren, tokom dana pojačan sjeveroistočni vjetar, na jugu jaka do olujna bura.

U većini predjela danas je prije podne padala kiša, a na planinama snijeg, dok se od sredine dana oblačnost postepeno smanjivala, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Čemerno tri, Sokolac pet, Gacko sedam, Mrkonjić Grad i Sarajevo osam, Višegrad 10, Tuzla 11, Zvornik i Zenica 12, Banjaluka, Doboj i Prijedor 13, Bijeljina i Bileća 14, Trebinje 15, te Mostar 17 stepeni Celzijusovih.

