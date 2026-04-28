Sunčano prijepodne, popodne mogući pljuskovi širom BiH

U BiH će danas biti pretežno sunčano, a poslije podne moguća je kiša ili pljuskovi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se poslije podne uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od zapada ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče su lokalni pljuskovi mogući i na sjeveru.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na sjeveru pojačan istočni i sjeveroistočni.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac tri, Bijeljina i Mrkonjić Grad pet, Banjaluka, Prijedor, Bileća, Čemerno i Višegrad šest, Doboj, Bjelašnica i Tuzla sedam, Sarajevo i Zenica devet, te Trebinje i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros odvija redovno, a na dionicima gdje se izvode radovi saobraća se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima skreću pažnju na moguće odrone, te se savjetuje oprezna vožnja.

Preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina potpuno je obustavljen saobraćaj, a za vozila do tri i po tone alternativni pravac je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Izmjene u saobraćaju aktuelne su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Pušten je u saobraćaj dio brze ceste Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara, a radovi će biti nastavljeni na proljeće da bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor–Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, gde će povremeno biti i obustave u trajanju do 15 minuta.

Zbog aktiviranih klizišta jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

U FBiH zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila nosivosti do 3,5 tone saobraćaju naizmjenično jednom trakom dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)