EU uvodi novo pravilo za vozače: Još jedan tip vozila moraće da ima ugrađen uređaj koji bilježi brzinu i vrijeme vožnje

Tahografi takođe postaju obavezni za neka kombija, što donosi nove obaveze, troškove i veću kontrolu vožnje.

Uvode se nova, stroža pravila u međunarodnom prevozu tereta kombijima, prema kojima ugradnja tahografa postaje obavezna. Cilj ove mere je sprečavanje zamora u vožnji i time povećanje bezbjednosti u transport.

Za prevoznike to znači nove obaveze i troškove, dok za domaći prevoz sve ostaje kao i ranije, piše Dnevnik.hr.

Tahograf je merni uređaj u teretnim vozilima i autobusima koji automatski beleži brzinu, pređeni put, kao i vreme vožnje, pauze i odmora vozača. Njegova glavna svrha je kontrola radnog vremena radi bezbjednosti i sprečavanja umora vozača. Obavezan je za vozila preko 3,5 tone i prevoz putnika.

Nove obaveze i troškovi

Novi propisi obuhvataju i iznajmljena vozila. Zoran Kalauz iz kompanije Tahograf objasnio je da će kompanije za iznajmljivanje kamiona morati da upozore svoje klijente na nova pravila.

"Ako iznajmljujete kamion osobi koja će ga koristiti za komercijalni prevoz unutar Evropske unije, morate je upozoriti da i dalje mora da preuzme vozilo opremljeno tahografom za vožnju do Slovenije, Austrije, Mađarske", objasnio je Kalauz.

Pored ugradnje uređaja, vozači moraju imati i vozačku karticu, čije izdavanje košta oko 100 evra, što za mnoge predstavlja novi trošak.

Bezbjednost kao glavni razlog

Iako uvođenje tahografa predstavlja finansijsko opterećenje, ono je usmjereno na rješavanje problema nebezbjednosti u saobraćaju i nelojalne konkurencije. Branko Trstenjački iz Udruženja za drumski prevoz naglašava da su nesreće izazvane umorom vozača česta pojava.

"Morate znati da ti ljudi voze koliko mogu i često precenjuju sebe. Kao prevoznik, dva puta mi se dogodilo da mi kombi udari u kamion u Njemačkoj i jednom u Francuskoj. Moje vozilo se kretalo i išlo je 90 km/h, a noću je udarilo u prikolicu jer je zaspala", rekao je Trstenjački.

