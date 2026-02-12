logo
Zaleđena magistrala: Tamo gdje trajekti staju, automobili nastavljaju preko leda (VIDEO)

Zaleđena magistrala: Tamo gdje trajekti staju, automobili nastavljaju preko leda (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
0

"Ledeni put" predstavlja jasno obilježen koridor na zaleđenom moru, na kojem su stručnjaci utvrdili da je led dovoljno debeo da izdrži težinu automobila

Vozači u Estoniji imaju priliku da voze preko zaleđenog mora Izvor: Youtube/screenshot/Guardian

Temperature u sjevernoj Evropi pale su toliko da su građani Estonije ovih dana u prilici da automobilima prelaze oko 20 kilometara zaleđenog mora koje povezuje dva glavna ostrva te zemlje. Takozvani "ledeni put", koji spaja ostrva Sarem i Hijuma u zapadnoj Estoniji, između Baltičkog mora i Riškog zaliva, zvanično je otvoren, a već tog popodneva formirala se kolona vozila koja je čekala da ga pređe.

Nadležni su se na ovaj potez odlučili nakon što su lokalni stanovnici spontano počeli da voze preko zaleđene morske površine, izlažući se ozbiljnom riziku. Trajekti su, zbog višenedeljnog talasa hladnoće i temperatura koje su se spuštale i do minus 10 stepeni Celzijusa, imali poteškoća da održe redovne linije.

Stanovnici manjeg ostrva Hijuma, na kojem živi oko 9.000 ljudi, svakodnevno putuju na veće ostrvo Sarem, sa oko 31.000 stanovnika, radi kupovine, odlaska na kafu ili prevoza djece u školu. Put do Saremа ujedno im omogućava i vezu sa kopnenim dijelom Estonije.

Iako je "ledeni put" otvoren iz nužde, gradonačelnik Hijume Hergo Tasuja ističe da je on i "dio lokalne kulture". "Generacijama unazad ljudi koji ovde žive, naročito oni uz more, ljeti plivaju i koriste čamce. A zimi im je, jednostavno, u krvi da izađu na more i zakorače na led", rekao je Tasuja.

Jasno obeležen koridor

"Ledeni put" zapravo predstavlja jasno obilježen koridor na zaleđenom moru, na kojem su stručnjaci utvrdili da je led dovoljno debeo da izdrži težinu automobila. Priprema ovakve saobraćajnice nije nimalo jednostavna, objašnjava Marek Kopel, nadzornik održavanja puteva u kompaniji Verston Eesti, zaduženoj za izgradnju i upravljanje ovim putem.

Radnici na svakih 100 metara mere debljinu leda kako bi identifikovali dijelove na kojima je led deblji od 24 centimetra, što je minimalni bezbjednosni uslov. Neravnine i pukotine se poravnavaju, dok se vremenski uslovi i čvrstoća leda prate neprekidno, a trasa se po potrebi prilagođava.

Vozila ne smiju da budu teža od 2,5 tone, a moraju da se kreću ili brzinom manjom od 20 kilometara na čas, ili između 40 i 70 kilometara na čas, jer brzine između tih opsega mogu da izazovu vibracije koje oštećuju led. Zaustavljanje na putu nije dozvoljeno, a vozila moraju da održavaju bezbjedno odstojanje.

Putnici ne smiju da budu vezani sigurnosnim pojasevima, a vrata automobila moraju da se lako otvaraju, kako bi se u slučaju nezgode omogućio brz izlazak iz vozila.

"Put je bio veoma dobar, vožnja laka", rekao je Aleksej Ulivanov iz Talina, koji je sa porodicom došao na ostrva kako bi deci pokazao "da je moguće voziti automobil preko mora".

Prema riječima gradonačelnika Tasuје, "ledeni put" koji povezuje ova dva ostrva posljednji put je korišćen prije osam godina, jer su u međuvremenu zime u Estoniji bile previše blage. Iz kompanije Verston saopštili su da su od nadležnih dobili zadatak da tokom ove nedjelje otvore još dvije ledene saobraćajnice, koje će povezivati kopno Estonije sa dva manja ostrva.

(EUpravo zato/Gardijan)

