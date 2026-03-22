Forto: Profesionalni vozači zaslužuju nesmetan rad, dio zahtjeva van nadležnosti institucija BiH

Ministar Edin Forto poručio je da sektor prevoza zaslužuje bolje uslove rada, ali i da dio zahtjeva prevoznika prevazilazi nadležnosti jedne institucije.

Ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je da profesionalni vozači zaslužuju nesmetan rad, naglašavajući da Ministarstvo razumije nezadovoljstvo transportnog sektora uoči najavljenih protesta 23. marta.

Kako je istakao, riječ je o važnom i zdravom privrednom sektoru koji se suočava s ozbiljnim izazovima, ali i o pitanjima koja ne mogu biti riješena na nivou jedne institucije.

"Značajan dio zahtjeva udruženja prevoznika ne može riješiti jedna institucija niti jedan nivo vlasti. Riječ je o pitanjima koja uključuju nadležnosti Vijeća ministara, entiteta, Uprave za indirektno oporezivanje i Evropske unije", naveo je Forto.

On je dodao da je Ministarstvo već poduzelo niz konkretnih mjera.

"Ono što je u našoj nadležnosti smo uradili i nastavljamo raditi za bolje uslove rada naših prevoznika", poručio je Forto.

Govoreći o statusu profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, odnosno pravilu 90/180, Forto je naveo da je inicirana regionalna koordinacija sa zemljama Zapadnog Balkana, kao i zahtjevi za razgovore sa Hrvatskom i nadležnim institucijama EU.

Prema njegovim riječima, održani su brojni sastanci sa predstavnicima Evropske komisije i ambasadorima država članica EU u BiH, a formirana je i međuresorna radna grupa Vijeća ministara koja uključuje i predstavnike transportnog sektora.

Kada je riječ o međunarodnom transportu, Forto je podsjetio da je pokrenuta digitalizacija CEMT dozvola i uveden elektronski sistem, te osiguran kontinuitet izdavanja dozvola domaćim prijevoznicima.

Ministarstvo je, kako je naveo, pokrenulo i proces pristupanja e-CMR protokolu, dok se u narednom periodu očekuje njegova ratifikacija.

U oblasti regulatornog okvira uvedena je mogućnost izdavanja takozvane "treće tablice", unapređen sistem kvalifikacijskih kartica, te objavljen pravilnik o profesionalnim kvalifikacijama vozača (Code 95).

Forto je najavio i dodatne korake.

"U toku je analiza s ciljem optimizacije naknada i smanjenja troškova za prijevoznike gdje je to moguće", rekao je on.

Iz Ministarstva poručuju da ostaju otvoreni za dijalog, ali i upozoravaju da bi protesti koji ne budu koordinisani na regionalnom nivou mogli imati ozbiljne posljedice po privredu BiH.

Kako je zaključeno, rješenja za otvorena pitanja postoje, ali zahtijevaju zajednički angažman svih nadležnih institucija, kao i aktivniji pristup Evropske unije i njenih članica.