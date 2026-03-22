Unija poslodavaca RS prijeti kontra-protestima: "Prekinuti bezakonje i deblokirati granice"

Unija poslodavaca Republike Srpske uputila je apel nadležnim institucijama, upozoravajući da najavljene blokade granica i protesti prevoznika predstavljaju direktnu prijetnju opstanku privrede i sigurnosti građana.

Iz Unije poručuju da je vrijeme dijaloga iscrpljeno i da se ekonomska stabilnost zemlje nalazi pred kolapsom. Suština problema, prema navodima poslodavaca, leži u potpunom prekidu izvoznih i uvoznih lanaca, što direktno ugrožava prerađivačku industriju i hiljade radnih mjesta.

"Zatvorene granice znače zaustavljenu proizvodnju, prekinut izvoz i hiljade radnih mjesta dovedenih u opasnost. Najmanje 20.000 radnika u prerađivačkoj industriji već trpi posljedice. Privreda ne može disati bez prohodnih granica", tvrde oni.

Poslodavci ističu da blokade nisu samo sektorski problem, već udar na osnovne životne potrebe stanovništva, jer se prekida snabdijevanje hranom i energentima.

U saopštenju se povlači paralela sa reakcijom susjednih zemalja i zahtijeva od Vlade Republike Srpske, kao i institucija na nivou BiH, da primijene zakon bez odlaganja.

"Vlada Republike Srpske i nadležne institucije na nivou Bosne i Hercegovine moraju odmah preuzeti odgovornost i spriječiti blokade, kao što je to odlučno učinila Vlada Crne Gore zabranivši proteste prevoznika u zonama graničnih prelaza", navode poslodavci.

Iz Unije naglašavaju da niko nema pravo da drži privredu kao taoca:

"Bezakonje na granicama mora biti momentalno zaustavljeno. Obaveza vlasti je jasna — obezbijediti prohodnost puteva, nesmetan rad institucija i normalan život građana, svim zakonom dozvoljenim sredstvima".

Najava kontra-mjera

Ukoliko se situacija ne riješi odmah, poslodavci najavljuju radikalizaciju svojih aktivnosti.

"Ukoliko se blokade nastave, poslodavci će, zajedno sa radnicima, biti primorani da zaštite pravo na rad — izlaskom na proteste i blokadom unutrašnjeg saobraćaja i institucija, sve dok se ne obezbijedi nesmetan protok robe preko granica", ističu iz Unije poslodavaca Republike Srpske.