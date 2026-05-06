Sutra komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića

Sutra komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci od 10 časova.

Sutra komemoracija i sahrana Bobana Kusturića Izvor: Srna

Boban Kusturić biće sahranjen sutra na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci u 13 časova, objavio je RTRS.

Podsjećamo, beživotno tijelo Kusturića pronađeno je sinoć u blizini vikendice u banjalučkom naselju Česma. Iz Tužilaštva je saopšteno da je na licu mjesta pronađen pištolj koji će biti predmet vještačenja, a naložena je i obdukcija tijela nakon koje bi se trebao znati tačan uzrok smrti.

Boban Kusturić je bio dugogodišnji šef Helikopterskog servisa Republike Srpske, a nakon što je formirana Uprava za vazduhoplovstvo Kusturić je postavljen za načelnika.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Јugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije - pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" - Republike Srpske. Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtjevale hitnu evakuaciju.

Јavnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.

Bobana Kusturića predsjednik Republike Srpske odlikovao je Ordenom Miloša Obilića.

(Mondo)

