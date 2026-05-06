Sutra komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci od 10 časova.
Boban Kusturić biće sahranjen sutra na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci u 13 časova, objavio je RTRS.
Podsjećamo, beživotno tijelo Kusturića pronađeno je sinoć u blizini vikendice u banjalučkom naselju Česma. Iz Tužilaštva je saopšteno da je na licu mjesta pronađen pištolj koji će biti predmet vještačenja, a naložena je i obdukcija tijela nakon koje bi se trebao znati tačan uzrok smrti.
Boban Kusturić je bio dugogodišnji šef Helikopterskog servisa Republike Srpske, a nakon što je formirana Uprava za vazduhoplovstvo Kusturić je postavljen za načelnika.
Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Јugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije - pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.
Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" - Republike Srpske. Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.
Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtjevale hitnu evakuaciju.
Јavnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.
Bobana Kusturića predsjednik Republike Srpske odlikovao je Ordenom Miloša Obilića.
