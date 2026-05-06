Noć tvrđava u Banjaluci: Evo šta vas očekuje na Kastelu 9. maja

Ovogodišnja manifestacija „Noć tvrđava“ 9. maja donosi bogat i sadržajan program na Kastelu, koji počinje od 17.00 časova.

Naime, posjetioci će u subotu imati priliku da uživaju u raznovrsnim sadržajima. Najmlađi će moći učestvovati u radionicama „Mali arheolozi“ i „Mali istraživači“, dok će ljubitelji istorije i tradicije uživati u viteškim igrama u izvođenju Kozaračkih vitezova „Rusag“.

Poseban segment programa čini i glumački performans Duška Mazalice pod nazivom „Viteški turnir u streličarstvu“, koji će dodatno oživjeti duh srednjeg vijeka.

Veče će biti zaokruženo koncertom Romane Panić na velikoj sceni.

Podsjećamo, Grad Banjaluka će i ove godine biti dio regionalne manifestacije „Noć tvrđava“, čiji je cilj da poveže i promoviše programe na fortifikacijskim lokacijama širom Evrope. Kulturno-turistička manifestacija pod nazivom „Noć tvrđava“ održava se na utvrđenim spomenicima kulturne baštine od 2022. godine, a od 2023. događaj se promoviše na evropskom nivou kao dio „European Fortress Summer“ dešavanja.

Cilj manifestacije je poboljšati kulturno-turističku ponudu u gradovima sa utvrđenom baštinom u Evropi, te podići svijest o potencijalu i važnosti valorizacije kulturne baštine kao generatora razvoja kulturnog turizma.

