Incident u Opštinskom sudu u Mostaru: Sudski policajac neoprezno rukovao oružjem, pa ranio sebe

U Opštinskom sudu u Mostaru danas je došlo do incidenta prilikom čega je povrijeđen sudski policajac.
Naime, jedan od sudskih policajaca neoprezno je rukovao službenim pištoljem prilikom čega je došlo do samoranjavanja.
Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, do incidenta je došlo u 13:30 sati.
Policiji je prijavljeno da je došlo do samoranjavanja sudskog policajca, 2005. godište.
"On je trenutno upućen u Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć", kazala je.
Kako je objavio Mostar.live, do incidenta je došlo slučajno prilikom čišćenja oružja, a policajac je zadobio povrede noge.
Uviđaj je završen.
