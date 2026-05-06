Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Incident u Opštinskom sudu u Mostaru: Sudski policajac neoprezno rukovao oružjem, pa ranio sebe

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
U Opštinskom sudu u Mostaru danas je došlo do incidenta prilikom čega je povrijeđen sudski policajac.

Policajac u Mostaru ranio sam sebe Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Naime, jedan od sudskih policajaca neoprezno je rukovao službenim pištoljem prilikom čega je došlo do samoranjavanja.

Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, do incidenta je došlo u 13:30 sati.

Policiji je prijavljeno da je došlo do samoranjavanja sudskog policajca, 2005. godište.

"On je trenutno upućen u Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć", kazala je.

Kako je objavio Mostar.live, do incidenta je došlo slučajno prilikom čišćenja oružja, a policajac je zadobio povrede noge.

Uviđaj je završen.

