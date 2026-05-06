Akcija Poreske uprave FBiH: U jednom danu izrečene kazne u vrijednosti od skoro pola miliona KM

Autor Haris Krhalić
Inspektori Poreske uprave Federacije BiH izvršili su danas opsežnu kontrolu širom entiteta, obavivši ukupno 231 inspekcijski nadzor.

Najveći broj kontrola obavljen je kod poreskih obveznika koji se bave građevinskom djelatnošću, dok su nadzorom bili obuhvaćeni i ugostiteljski objekti, trgovine, pekare i ostale uslužne radnje.

Rezultati ove akcije pokazali su da čak 35 odsto kontrolisanih poreskih obveznika nije uskladilo svoje poslovanje sa važećim zakonskim propisima.

Tokom inspekcijskih nadzora inspektori su zatekli 81 neprijavljenog radnika, dok je devet objekata radilo bez prethodnog odobrenja nadležnih organa.

Utvrđeno je i da dva poreska obveznika uopšte nisu imala instaliran fiskalni uređaj, dok deset njih nije evidentiralo promet putem fiskalne kase. Zbog ovih nepravilnosti, koje uključuju angažovanje radnika na crno i neevidentiranje prometa, zapečaćeno je pet objekata, a u 82 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 441.850 KM.

Posmatrano po kantonima, najviši iznos kazni od 115.500 KM izrečen je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, uprkos tome što je tamo zatečen samo jedan neprijavljeni radnik.

S druge strane, najveći broj radnika na crno otkriven je u Srednjobosanskom i Tuzlanskom kantonu, dok je u Kantonu Sarajevo zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen jedan objekat uz kazne od 30.500 KM. Poreska uprava Federacije BiH najavila je da će se inspekcijski nadzori s ciljem suzbijanja sive ekonomije nastaviti i u narednom periodu.

