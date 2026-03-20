Poslodavci dižu glas: Bez rješenja za prevoznike prijeti ekonomski haos

Krajnje je vrijeme da se Savjet ministara ozbiljno uključi u rješavanje problema prevoznika i da u dogovoru sa Hrvatskom najkasnije naredne sedmice riješi sprečavanje prolaska robe na granici iz BiH prema EU i obrnuto, navedeno je u saopštenju poslodavaca iz RS i BiH.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Upozorili su nadležne institucije i javnost da blokade graničnih prelaza mogu dovesti u pitanje opstanak domaćih kompanija i cjelokupne ekonomije.

Iz Unije poslodavaca Republike Srpske i Udruženja poslodavaca FBiH su naglasili da su institucije dužne obezbijediti slobodu kretanja ljudi i roba te da se, ako ista izostane, stvaraju uslovi za tužbe poslodavaca prema državi jer neko mora i finansijski odgovarati za štete koje nastanu zbog nemogućnosti realizacije poslovnih aktivnosti.

Traže hitno održavanje zajedničkog sastanka predsjedavajuće Savjeta ministara sa predsjednicima entitetskih vlada i predstavnicima poslodavaca i prevoznika.

Očekuju da se na tom sastanku ponudi rješenje za probleme prevoznika ili donese odluka o donošenju vanrednih zaštitnih mjera za poslodavce, a u konačnici i vanrednog stanja, kako poslodavci ne bi plaćali penale za neisporučenu robu i kako bi preduzeća koja budu ugrožena ovom situacijom mogla podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja kredita.

U suprotnom, smatraju, biće sasvim opravdane blokade nadležnih institucija s ciljem realizacije preuzetih obaveza, jer krivci nisu na granicama, nego u institucijama.

Istakli su da je izvjesno da će najavljene blokade prevoznika biti realizovane jer, iako su predstavnici domaćih institucija proteklih dan intenzivirali aktivnosti, konkretno rješenje za problem boravka profesionalnih vozača iz BiH u EU nije ponuđeno.

"Ograničenja s kojima se suočavaju profesionalni vozači već sada ozbiljno narušavaju kontinuitet poslovnih procesa, otežavaju ispunjavanje ugovornih obaveza i usporavaju robne tokove. Takve okolnosti direktno ugrožavaju stabilnost privrednih društava, njihovu pouzdanost na inostranim tržištima, ali i funkcionisanje šireg lanca snabdijevanja", navode poslodavci.

Poslodavci su istakli da nadležne institucije Savjeta ministara za sve ove godine nisu ništa uradile na rješenju problema prevoznika.

Ukoliko nadležne institucije ne postignu rješenje i dogovor sa prevoznicima, u zajedničkom saopštenju je ukazano na mogućnost da i poslodavci, čiji bi rad bio zaustavljen blokiranjem granica, zajedno sa svojim radnicima, izađu na ulice.

"Ako se jednima toleriše blokada granica zbog svojih specifičnih problema, onda je isto dozvoljeno i drugima čiji bi rad i poslovanje bili ugroženi blokadom graničnih prelaza", naveli su poslodavci.

Iz ovih udruženja su istakli da bi nove blokade graničnih prelaza mogle izazvati niz nepredviđenih okolnosti koje mogu ugroziti, ne samo funkcionisanje ekonomskog, nego i sistema u cjelini.

Unija poslodavaca Republike Srpske i Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH naglasila je neophodnost hitnog i sinergijskog djelovanja svih institucija na rješavanju ovih problema i izražavaju spremnost da doprinesu rješenjima koja će obezbijediti stabilnost i izvjesnost poslovanja.

(Srna)