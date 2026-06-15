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Pao američki bombarder B-52: Korišćen u ratu sa Iranom (Video)

Pao američki bombarder B-52: Korišćen u ratu sa Iranom (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Bombarder B-25 Stratofortress pao u vazduhoplovnoj bazi Edvards.

Pao američki bombarder B-52 Izvor: X/@EricLDaugh

U vazduhoplovnoj bazi Edvards je danas pao američki bombarder B-25 Stratofortres, piše "CNN". Moćni avion koji je korišćen u vazdušnim napadima na Iran ovog proljeća je pao ubrzo nakon polijetanja u 11.20 časova.

Zasad nije poznato kako je pao moćni američki bombarder. Takođe, nije poznato da li ima stradalih ili povrijeđenih.

Hitne službe su reagovale odmah nakon pada letjelice. Istraga je u toku. 

Pogledajte fotografije bombardera B-52 Stratofortres 

Kakav je bombarder B-52 Stratofortres?

Bombarder B-52 Stratofortres je teški bombarder velikog doleta koji predstavlja jednu od ključnih letjelica američke ratne avijacije. Koristi se više od 60 godina u američkom vazduhoplovstvu, modeli su modernizovani u skladu sa posljednjim standardima.

I dalje se nalaze u aktivnoj službi. Očekuju se da budu dio flote američkog ratnog vazduhoplovstva i poslije 2025. godine.

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Tagovi

SAD avion bombarder

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