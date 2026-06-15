Pao američki bombarder B-52: Korišćen u ratu sa Iranom (Video)

Bombarder B-25 Stratofortress pao u vazduhoplovnoj bazi Edvards.

Izvor: X/@EricLDaugh

U vazduhoplovnoj bazi Edvards je danas pao američki bombarder B-25 Stratofortres, piše "CNN". Moćni avion koji je korišćen u vazdušnim napadima na Iran ovog proljeća je pao ubrzo nakon polijetanja u 11.20 časova.

JUST IN: EXPLOSION SPOTTED after a US Air Force B-52 Stratofortress reportedly CRASHED at Edwards Air Force Base



Absolutely terrifying, pray for everyone on board pic.twitter.com/kZgZ0xF7pj — Eric Daugherty (@EricLDaugh)June 15, 2026

Zasad nije poznato kako je pao moćni američki bombarder. Takođe, nije poznato da li ima stradalih ili povrijeđenih.

BREAKING | B-52 Bomber Crashes in CA

The American aircraft went down shortly after takeoff from Edwards Air Force Base this morning. Get real-time updates with Citizen App.



Edwards Air Force Base, California.pic.twitter.com/4KUrEPKzlq — Citizen (@CitizenApp)June 15, 2026

Hitne službe su reagovale odmah nakon pada letjelice. Istraga je u toku.

BREAKING: A U.S Air Force B-52 Stratofortress has crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing.pic.twitter.com/IfPFcMkbeu — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)June 15, 2026

Pogledajte fotografije bombardera B-52 Stratofortres

Kakav je bombarder B-52 Stratofortres?

Bombarder B-52 Stratofortres je teški bombarder velikog doleta koji predstavlja jednu od ključnih letjelica američke ratne avijacije. Koristi se više od 60 godina u američkom vazduhoplovstvu, modeli su modernizovani u skladu sa posljednjim standardima.

I dalje se nalaze u aktivnoj službi. Očekuju se da budu dio flote američkog ratnog vazduhoplovstva i poslije 2025. godine.