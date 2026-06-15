Kapetan o tragediji na moru kod Splita: Jedrilica na velikoj dubini, počinje složena operacija izvlačenja

Kapetan Lučke uprave Splita Željko Kuštera izjavio je da će u saradnji sa nadležnim organima biti odlučeno kada će početi uklanjanje jedrilice koja je nakon nesreće locirana na velikoj dubini, gdje je potvrđeno i prisustvo tijela četvrte žrtve.

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Kapetan Lučke uprave Splita Željko Kuštera dao je izjavu o nastavku aktivnosti vezanih za tešku pomorsku nesreću kod Splitskih vrata, u kojoj su poginule četiri osobe.

Kuštera je rekao da se istrage nastavljaju u saradnji sa Okružnim državnim tužilaštvom i policijom.

"U ovom trenutku mogu samo da kažem da se istraga nastavlja. U saradnji sa Okružnim državnim tužilaštvom i policijom, istraga se nastavlja. Tokom današnjeg dana očekujemo da se ronioci prvo pripreme, da siđu i da pokušaju da izvuku posljednju, odnosno četvrtu, žrtvu", rekao je Kuštera.

Dodao je da će nakon toga, u saradnji sa svim nadležnim organima, biti donijeta odluka o tome kada će se početi sa uklanjanjem broda.

"Moramo znati da je to veoma zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da sve mora biti pripremljeno. Potrebno je određeno vrijeme za pripremu i razradu kako će se to uraditi", rekao je on.

"Ne možemo predvidjeti kada će to biti"

Na pitanje da li se može očekivati da će izvlačenje broda biti završeno u roku od nekoliko dana, Kuštera je rekao da se to ne može predvidjeti.

"Ne možemo to predvidjeti. Znate da nam je, kada je brod bio uklonjen ovde u luci Split, trebalo određeno vrijeme. Nije to tako jednostavno", rekao je.

Dodao je da Ministarstvo mora još uvijek istražuje.

"Kada završimo istragu, u saradnji i koordinaciji sa Županijskim državnim tužilaštvom, vidjećemo u kom pravcu možemo da podignemo prekršajne ​​ili optužne prijedloge u vezi sa ovom tragičnom nesrećom koja se dogodila ispred Splitske kapije", rekao je Kuštera.

Ronioci su vidjeli tijelo unutra

Kuštera je rekao da je jedrilica locirana juče na velikoj dubini i da su ronioci u njoj vidjeli tijelo četvrte osobe.

"Juče je na toj dubini lociran jedriličar. Ronioci su videli tijelo unutra i sada morate znati da je dole izazovno, da postoje konopci i sve ostalo. Moramo da vodimo računa da se, ne daj Bože, nešto ne desi. Moramo da obratimo dužnu pažnju na sve", rekao je on.

Na pitanje da li su službe razgovarale sa preživjelima i šta se može reći o skiperu, Kuštera nije želio da ulazi u detalje.

"Ovo su stariji ljudi, ovo su naši gosti. Želio bih da zamolim da se uzme u obzir da je ovo zaista tužna stvar koja se dogodila našim gostima. Druga stvar koju treba da znate jeste da je to psihološki udarac i za posadu katamarana. U ovom trenutku ne želimo da izlazimo sa bilo kakvim stvarima i dodatno podgrijavamo priču kako ne bi postala 'rekao je ovo, rekao je ono'. Istraga je još uvijek u toku, vodi je Okružno državno tužilaštvo i pružamo svu podršku koju možemo", rekao je.

Intervjuisani su preživjeli, putnici i posada katamarana

Kuštera je potvrdio da su službe obavile razgovore sa preživjelima.

"Sve službe su obavile intervjue. Bile su u splitskom bolničkom centru i intervjuisane su. Intervju je obavljen sa putnicima na katamaranu, posadom, ali i sa ljudima koji su nesebično priskočili u pomoć, sa gumenim čamcima i čamcima koji su bili u blizini", rekao je on.

Na pitanje da li brodovi imaju nešto slično crnoj kutiji u avionima, Kuštera je rekao da su "sve te stvari" zaplijenjene na vrijeme i da se koriste kao dokazi.

Nije želio da govori o tome ko je imao prednost

Novinari su ga pitali i ko je imao pravo prvenstva u trenutku nesreće, jedrilica ili katamaran. Kuštera je rekao da bi bilo neprofesionalno govoriti o tome prije nego što se istraga završi.

"U ovom trenutku, bilo bi veoma neprofesionalno od mene da otkrijem ko je imao prednost i kažem šta će istraga na kraju pokazati", rekao je on.

Nije želio da detaljnije odgovara na dodatna pitanja o pravilima za izbjegavanje sudara na moru.

"Ovde se radi o propisima. Nisam slobodan da tumačim te propise ovako ili onako. Ne tražim logiku u tim propisima, ja se jednostavno pridržavam propisa", rekao je Kuštera.

Dodao je da ne želi da komentariše tuđe izjave o pravilima prava puta na moru.

"Ne bih komentarisao ko je šta rekao", zaključio je.