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Kraj drame na Novom Beogradu: Lokalizovan požar u tržnom centru

Kraj drame na Novom Beogradu: Lokalizovan požar u tržnom centru

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Veliki požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu lokalizovan je uz pomoć 45 vatrogasaca. Nema povrijeđenih civila, ali su dvojica vatrogasaca lakše povrijeđena.

Lokalizovan požar u tržnom centru u Beogradu Izvor: 192.rs / screenshot

Veliki požar koji je rano jutros izbio u novobeogradskom tržnom centru "Enjub" u Bloku 45 na Novom Beogradu, najzad je lokalizovan.

Brojne vatrogasne ekipe u ovom trenutku rade na dogašivanju.

Podsjetimo, veliki požar izbio je rano jutros, oko 6 časova, u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa bio je na terenu i borio se s vatrenom stihijom pokušavajući da spriječi da se požar proširi i na druge objekte - zato su gasili iz više pravaca.

Na terenu su bila i posebna vozila sa kranom.

U gašenju požara učestvovalo je 45 vatrogasaca, sa 14 vozila.

Komandant Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković jutros je rekao da u požaru nema povrijeđenih civila, dok su dvojica vatrogasaca lakše povrijeđena. Poručuje da je požar pod kontrolom.

Požar je izbio oko šest časova, a Mirković ističe da je vatrom  zahvaćena jedna osmina ukupnog broja lokala, što je, kako kaže, između 60 i 70 objekata.

(RTS/Instagram 192/MONDO)

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