Tokom dana naoblačenje uz kišu, pljuskove i jači vjetar

Danas u BiH sunčano i toplo, ali popodne stiže jače naoblačenje sa kišom, grmljavinom i jakim vjetrom.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

U BiH će danas biti sunčanih perioda i toplo, uz jače naoblačenje koje će lokalno usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom i jak vjetar.

Jače naoblačenje se očekuje od jugozapada koje će se širiti ka svim krajevima.

Tokom dana biće vjetrovito, uz jake udare jugozapadnog vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu se tokom dana očekuje naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok će ponegdje biti i jačih pljuskova sa nepogodama, gradom i jakim vjetrom.

Duvaće vjetar umjeren, na udare jak jugozapadni, a u Hercegovini, pri jačim pljuskovima, jak do olujni južnih smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab do umjeren.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 30 do 35, a u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 8.00 časova: Sokolac devet, Sarajevo, Gacko, Bugojno, Livno i Rudo 11, Foča, Srebrenica i Han Pijesak 12, Brčko i Šipovo 13, Čemerno 14, Mrkonjić Grad i Bileća 15, Doboj 17, Višegrad i Novi Grad 16, Prijedor, Mostar, Kneževo i Ribnik 17, Banjaluka, Bihać, Neum i Trebinje 18, Mrakovica 19 i Bijeljina 20 stepeni Celzijusovih.