Inspektorat RS apeluje poslodavcima: Ne izlagati radnike vrućinama, prilagoditi radno vrijeme

Inspektorat Republike Srpske pozvao je poslodavce da tokom visokih temperatura prilagode organizaciju rada i zaštite zaposlene koji rade na otvorenom, jer vrućine mogu dovesti do pada koncentracije i povećanog rizika od povreda na radu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Inspektorata su za Srnu naveli da poslodavac ima vodeću ulogu i odgovornost u primjeni mjera bezbjednosti i zdravlja na radu, te da je prije početka rada dužan radniku obezbijediti potrebnu zaštitnu opremu i upoznati ga sa mjerama zaštite.

Posebno se apeluje na poslodavce čiji radnici obavljaju poslove na otvorenom da prilagode radni proces psihofizičkim mogućnostima zaposlenih i, gdje je moguće, koriste preraspodjelu radnog vremena.

"Rad na otvorenom na visokoj temperaturi može dovesti do pada koncentracije u radu, čime se povećava rizik od povređivanja radnika", upozorili su iz Inspektorata.

Kao moguće mjere zaštite preporučuju se organizovanje rada u jutarnjim i večernjim časovima, izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana od 11.00 do 15.00 časova, češće pauze uz dovoljne količine tečnosti, rotacija poslova, rad u smjenama, kao i angažovanje dodatne radne snage u ekstremnim uslovima.

Iz Inspektorata ističu da ovakve organizacione mjere mogu značajno smanjiti rizik od obolijevanja i povreda zaposlenih tokom toplotnih talasa.