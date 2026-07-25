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Izvršen vazdušni medicinski transport pacijentkinje iz Banjaluke u Beograd

Izvršen vazdušni medicinski transport pacijentkinje iz Banjaluke u Beograd

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS hitno su prevezli pacijentkinju iz Prijedora iz Banjaluke u Beograd, odakle leti za Minsk na transplantaciju bubrega.

medicinski transport, helikopter Izvor: MUP RS

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske večeras su uspješno izvršili vazdušni medicinski transport pacijentkinje iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci do Beograda.

"Pacijentkinja iz Prijedora hitno je prevezena do Beograda kako bi stigla na let za Minsk, gdje je očekuje transplantacija bubrega", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Ističe se da je Uprava za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske još jednom pokazala spremnost da, u najkraćem roku i u koordinaciji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama, pruži podršku u situacijama kada su brzina i efikasnost od presudnog značaja za spasavanje života građana.

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Tagovi

transport Banjaluka Beograd UKC RS

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