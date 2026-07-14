Pacijentu spašen život: Tim kardiohirurga UKC-a uspješno operisao tumor srca

Tim kardiohirurga UKC-a RS uspješno je izveo minimalno invazivnu operaciju tokom koje je odstranjen tumor srca dimenzija šest puta šest centimetara, što predstavlja rijedak i izuzetno zahtjevan hirurški poduhvat, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a ističu da je, zbog svoje veličine i položaja, tumor znatno ugrožavao rad srca i plućnu cirkulaciju, predstavljajući ozbiljnu prijetnju životu pacijenta, te najavljuju da će povodom ovog velikog uspjeha kardiohirurgije UKC-a Republike Srpske sutra biti upriličene izjave za novinare.

Pacijent star 71 godinu javio se na pregled zbog sumnje na tumor srca, a nakon kompletne dijagnostičke obrade, koja je završena u roku od sedam dana, donesena je odluka o hitnom operativnom liječenju.

"Zahvaljujući pravovremenoj dijagnostici, savremenom minimalno invazivnom pristupu i stručnosti multidisciplinarnog tima, operacija je uspješno izvedena, a pacijent je zbrinut bez većih komplikacija", navodi se u saopštenju iz UKC-a.

Iz UKC-a ističu da je riječ o slučaju koji još jednom potvrđuje da UKC Republike Srpske, zahvaljujući vrhunskoj medicinskoj opremi, kontinuiranom razvoju i stručnom kadru predvođenom vršiocem dužnosti generalnog direktora Nikolom Šobotom, može ravnopravno da parira vodećim evropskim centrima u oblasti kardiohirurgije.

"Ovakvi rezultati potvrđuju da su znanje, iskustvo, timski rad i savremena tehnologija ključ uspjeha u liječenju i najzahtjevnijih kardiohirurških pacijenata", poručili su iz UKC-a.

Operativni tim činili su kardiohirurg Novica Kalinić, kardiohirurg iz Nacionalnog instituta za srce Mađarske Jeno Solnoki, doktor medicine Luka Tejić, kardioanesteziolog Siniša Mirković, instrumentarka Jelena Štrbac, te anestezičar Andrea Pejaković.