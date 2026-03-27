Podvig ljekara UKC-a: U mjesec dana spasili dvoje djece koja su progutala novčiće

Autor Dušan Volaš
Tim Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je u periodu od mjesec dana izvadio progutane novčiće kod dvoje djece, uzrasta šest i dvanaest godina.

Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, ove vitalne intervencije izvedene su zahvaljujući manuelnim vještinama medicinskih profesionalaca i primjeni najsavremenije endoskopske opreme.

Ekstrakcija stranog tijela izvedena je uz bezrezervnu podršku kolega Klinike za dječiju hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

Uklanjanje predmeta poput novčića, igračaka ili hrane iz jednjaka predstavlja kritičnu proceduru kojom se sprečavaju ozbiljne komplikacije i osigurava normalno funkcionisanje organizma. Sama intervencija zahtijeva vrhunsku organizaciju multidisciplinarnog tima.

"Intervencija se izvodi endoskopom opremljenim malom kamerom, omogućavajući doktoru da vizuelno identifikuje strano tijelo, a potom, primjenjujući odgovarajuće tehnike zavisno o veličini i obliku stranog tijela, isto uspješno ukloni", navodi se u saopštenju UKC-a.

Do sada su se strana tijela zaglavljena u gornjim disajnim putevima uklanjala u Klinici za bolesti uha, grla i nosa. Međutim, pacijenti kod kojih bi predmet ostao u donjoj trećini jednjaka ili u želucu, ranije su morali biti transportovani u druge referentne centre izvan Banja Luke. Uvođenjem novih protokola, UKC RS sada samostalno rješava ove životno ugrožavajuće situacije.

"Oba slučaja su uspješno završena zahvaljujući kombinaciji kontinuirane edukacije medicinskih radnika i vrhunske medicinske tehnologije. Novi protokoli omogućavaju bržu, sigurniju i znatno manje stresnu intervenciju za pacijente, a posebno za djecu", ističu iz UKC-a, dodajući da su ponosni na organizovanost i profesionalnost svog osoblja.

Tim koji je uspješno izveo ove zahtjevne intervencije činili su dječiji gastroenterolog dr Danijela Romić, anesteziolozi dr Dragana Bojić i dr Danijela Maksinić, te anestetičar Goran Skrobonja. Iz uprave UKC-a uputili su javne pohvale ovim ljekarima za pokazanu stručnost i spasavanje mladih života.

