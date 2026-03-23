Nova pravila uz obaveznu uputnicu i uplatnicu: Vađenje krvi za UKC tri puta sedmično u Domu zdravlja

Dom zdravlja Banjaluka danas je započela sa sprovođenjem projekta koji je inicirao Fond zdravstvenog osiguranja s ciljem da se osiguranicima pojednostavi procedura usluga laboratorije, izjavila je direktor ove zdravstvene ustanove Nevena Todorović.

Todorovićeva je pojasnila da će se pacijentima omogućiti da u laboratoriji Doma zdravlja rade uzorkovanje krvi za primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

Ona je dodala da će pacijenti prethodno morati da uplate za usluge na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

"Pacijentima će biti vađena krv u Centralnoj laboratoriji banjalučkog Doma zdravlja samo ako imaju usluge vađenja krvi i u UKC-u i u Domu zdravlja, a ukoliko imaju uplatnicu samo za UKC onda se moraju javiti u laboratoriju UKC-a", pojasnila je Todorovićeva novinarima u holu Centralne laboratorije Poliklinike.

Ona je ukazala da je Dom zdravlja Banjaluka, ovim povodom morao obezbijediti dodatni broj izvršilaca koji će raditi uzorkovanje krvi, jer je dnevni prosjek laboratorije Doma zdravlja od 700 do 800 pacijenata, budući da ova zdravstvena ustanova pruža usluge za oko 200.000 osiguranika.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić rekao je novinarima da će se ovim smanjiti teret sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti kako bi se tamo kolege mogle posvetiti kvalitetnijoj obradi pacijenta, a ne gubljenju vremena na drugim stvarima koje su nepotrebne.

Kusturić je zavalio svim domovima zdravlja koji će, kako je rekao podnijeti znatan teret u ovom slučaju, potovo Dom zdravlja Banjaluka koji ima i najveći broj osiguranika.

"Nama je cilj da pacijenti, odnosno osiguranici, dobiju lakši i brži pristup zdravstvenoj zaštiti", istakao je Kusturić i dodao da u Republici Srpskoj ima oko 900.000 osiguranika koji koriste zdravstvenu karticu.

On je naveo da oko 50.000 zdravstvenih kartica nije preuzeto i apelovao na građane da to učine.

Glavna sestra Centra za biohemijsku i laboratorijsku dijagnostiku Jelena Adžaip navela je da će se vađenje krvi za UKC vršiti isključivo u prostorijama Centralne laboratorije u Poliklinici ponedjeljkom, srijedom i petkom između 7.00 i 9.00 časova, kako bio se nakon toga mogle ispoštovati procedure za pripremu transporta i sam transport uzoraka u UKC.

Adžaipova je navela da će pacijenti podići svoje nalaze u prostorijama UKC-a narednog dana između 7.00 i 19.00 časova.

Zamjenik direktora za strateško upravljanje zdravstvenim sistemom u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Ranka Knežević rekla je da se konstantno unapređuje kvalitete dostupnosti zdravstvene zaštite za osiguranike i stanovništvo Republike Srpske.

Kneževićeva najavila uvođenje mobilne aplikacije uz pomoć koje će pacijenti imati uvid u svoje zdravstvene podatke, ali i troškove koji se ostvaruju po osnovu zdravstvene zaštite.

Ona je istakla da se teži zdravstvenom sistemu koji je fokusiran ka potrebama pacijenta i koji se prilagođava pacijentu.