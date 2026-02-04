UKC najavljuje smanjenje gužvi: Uzorkovanje krvi u Domu zdravlja Banjaluka za brže laboratorijske nalaze

Univerzitetski klinički centar RS očekuje skoro potpisivanje ugovora sa Domom zdravlja Banjaluka kojim će, kako tvrde, biti omogućeno da pacijenti ove ustanove sve laboratorijske analize obavljaju vađenjem krvi u matičnom domu zdravlja, bez potrebe za dolaskom na UKC.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako su saopštili iz UKC-a, ovaj potez je dio napora za rasterećenje Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, jer će se uzorci krvi dostavljati direktno u Zavod na obradu.

Prema navodima najveće bolničke ustanove u RS, ovaj model već se primjenjuje kroz ugovore sa domovima zdravlja u Prnjavoru, Čelincu, Srpcu, Laktašima, Mrkonjiću Gradu i Šipovu, kao i sa bolnicama u Zvorniku, Gradišci, Istočnom Sarajevu, Foči i Trebinju. Pacijenti u ovim mestima krv vade u lokalnim laboratorijama koje materijal šalju u UKC, čime se eliminiše potreba da pacijenti fizički dolaze u ustanovu na Paprikovcu.

"Na mjesečnom nivou obradi se više od 34.000 laboratorijskih uzoraka. Pacijenti dolaze iz cijele Republike Srpske jer se određeni testovi i analize mogu raditi samo u našoj zdravstvenoj ustanovi. Na dnevnom nivou se primi između 300-400 ambulantnih pacijenata i primi se oko 800-900 uzoraka bolničkih pacijenata", navode iz UKC-a.

Dalje ističu da se svaki dan prije početka rada u 7 časova veliki broj pacijenata već nalazi u čekaonici, odnosno da se sa redomata uzme 50-70 brojeva.

"Svi pacijenti koji dođu u ovom terminu budu primljeni, a njihovi uzorci se uzimaju u rad isti dan. Podaci iz informacionog sistema pokazuju da administracija po pacijentu traje u prosjeku 2,5 minuta, dok samo uzorkovanje traje oko tri minuta", ističu iz UKC-a

Iz UKC-a napominju da pri prijemu prednost imaju trudnice, djeca, ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih boraca.