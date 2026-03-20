Olakšica za pacijente: Vađenje krvi za UKC RS od sada dostupno i u Domu zdravlja Banjaluka

Autor Dragana Božić Izvor Glas Srpske
Pacijenti više neće morati da troše vrijeme i energiju obilazeći dvije različite lokacije kako bi kompletirali laboratorijske nalaze.

Zahvaljujući novom ugovoru o saradnji između banjalučkog Doma zdravlja i Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sve analize krvi koje su se do sada radile isključivo kod njih građani će moći obaviti u prostorijama Centralne laboratorije u Poliklinici.

Dosadašnja praksa često je podrazumijevala da pacijenti jedan dio nalaza vade u Domu zdravlja, a zatim odlaze na UKC kako bi predali uzorke za specifične analize. Ovakav protokol bio je posebno iscrpljujući za starije osobe i hronične bolesnike, objavio je Glas Srpske.

Ozvaničenjem ove saradnje, kompletan proces uzorkovanja krvi obavljaće se na jednom mjestu u Centralnoj laboratoriji Doma zdravlja.

Ova aktivnost dio je šireg projekta koji se sprovodi u svim domovima zdravlja širom Republike Srpske, sa ciljem da se zdravstvena zaštita maksimalno približi građanima i podigne kvalitet usluge.

