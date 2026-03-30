Priključen na aparate: UKC RS se oglasio o stanju teško povrijeđenog policajca

Službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je jutros povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Ključa, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju i dalje prognoze su neizvjesne, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra RS.

Pacijent je hospitalizovan u Klinici UKC-a za anesteziju i intenzivno liječenje, a primljen je u politraumatizovanom stanju.

U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Bosanski Petrovac - Ključ, u naselju Lanište, jedan pripadnik Policijske stanice Ribnik je poginuo, dok je njegov kolega teško povrijeđen.

Nesreća se dogodila jutros u 6.30 časova kada je njihov automobil podletio pod kamion.