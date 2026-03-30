Detalji nesreće kod Laništa: Policajci iz Drvara podletjeli pod kamion na putu ka kući

Nesreća se dogodila jutros na putu Ključ Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište kada su se sudarili automobil i kamion.

Na mjestu nesreće jedan policajac je smrtno stradao, a drugi je teško povrijeđen i nalazi se u kritičnom stanju.

Kako saznaje ATV, policajci rade u Policijskoj stanici Ribnik, a žive u Drvaru i u momentu nesreće su se vraćali kući iz smjene.

Povrijeđeni policajac je sa teškim povredama prevezen u UKC Republike Srpske gdje se ljekari bore za njegov život.

Saobraćaj je na ovoj dionici obustavljen je za sva vozila.