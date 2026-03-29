Oglasila se banjalučka policija o udesu o brzoj cesti

U saobraćajnoj nezgodi koja se u nedjelju, 29. marta, dogodila na brzoj cesti Banjaluka - Laktaši nije bilo povrijeđenih.

Kako je rečeno u Policijskoj upravi Banjaluka, u pitanju je udes sa materijalnom štetom.

"Danas oko 16 časova u mjestu Novakovići na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila dogodila se saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom u kojoj je učestvovalo jedno putničko vozilo", rečeno je za ATV u PU Banjaluka.

Dodaje se da su policijski službenici izvršili uviđaj na mjestu nezgode.

Podsjećamo, juče je u popodnevnim časovima na ovoj dionici život izgubio Banjalučanin S.B. (28) kada je "audijem" sletio sa puta.

