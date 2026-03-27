Policijska potjera završila tragedijom: Vukoviću tri godine zatvora zbog nesreće u kojoj je poginuo njegov kolega

Policijski službenik Aleksandar Vuković (33) osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na tri godine zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće tokom policijske potjere, u kojoj je poginuo njegov kolega, policajac Miodrag Savić.

Presudu je izreklo sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Siniša Marković, a Vuković je oglašen krivim za krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja. Osim zatvorske kazne, izrečena mu je i mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od jedne godine.

U obrazloženju presude, sudija Marković je naveo da se na snimcima nadzornih kamera MUP Republike Srpske jasno vidi da je Vuković prošao kroz raskrsnicu uprkos crvenom svjetlu na semaforu, piše Srpskainfo.

Sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir da optuženi ranije nije osuđivan, da je porodičan čovjek, oženjen i otac dvoje maloljetne djece, kao i činjenicu da je i sam zadobio tešku tjelesnu povredu. Kao otežavajuće okolnosti navedeno je da je osim smrti jedne osobe, teške tjelesne povrede opasne po život zadobila još jedna osoba, kao i lakše povrede druga.

Optuženi je obavezan da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 1.808 KM, kao i sudski paušal od 150 KM.

Kobna nesreća se dogodila 8. juna 2024. godine u 1.41 u banjalučkom naselju Lazarevo, na raskrsnici Bulevara Milutina Milankovića i Ulice Knjaza Miloša.

Prema optužnici, Vuković je upravljao službenim vozilom „škoda oktavija“, u vlasništvu MUP Republike Srpske, i kretao se iz pravca Zalužana prema Rebrovcu.

"Kretao se nepropisnom brzinom od 76,5 kilometara na čas u naseljenom mjestu, gdje je ograničenje 50 kilometara na čas. Pri tome je, sa uključenom plavom svjetlosnom signalizacijom, pokušavao sustići „pasat”. Nije zaustavio automobil, iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, svjestan da ulaskom u raskrsnicu, protivno izričitoj zabrani, može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, te je pristao na nastupanje takve posljedice", navodilo se u optužnici.

Prilikom prolaska kroz raskrsnicu udario je u „golf“, kojim je upravljao Marko Vujmilović (25) iz Laktaša, a potom i u metalni stub semafora, gdje se vozilo zaustavilo.

"Usljed toga je saputnik u njegovom vozilu, Miodrag Savić, zadobio teške tjelesne povrede usljed kojih je preminuo na mjestu nesreće. Saputnik u istom vozilu, Ratko Crljić, zadobio je lakše tjelesne povrede, dok je Marko Vujmilović zadobio teške tjelesne povrede opasne po život", navodilo se u optužnici.

