Detalji jučerašnje nesreće: Vozač poginuo na putu Banjaluka-Laktaši

Autor Nikolina Damjanić
Vozač S.B. (28) iz Banjaluke poginuo je juče (28. marta) prilikom sletanja sa kolovoza na magistralnom putnom pravcu Banjaluka – Laktaši

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka saopšteno je da se nesreća dogodila oko 16.57 časova u mjestu Novakovići. U nesreći je učestvovalo putničko vozilo marke Audi, kojim je upravljao nastradali S.B.

Uviđaj na licu mjesta obavili su dežurni tužilac i policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Tužilac je naložio sprovođenje svih potrebnih istražnih radnji i vještačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, a takođe je naložena obdukcija tijela smrtno nastradalog, koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

