Isti scenario kao prošle godine: Dragočajka se izlila u Zalužanima, most potpuno poplavljen (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor Srpskainfo
Bujična rijeka Dragočajka u banjalučkom naselju Zalužani izlila se noćas poslije ponoći i zadala muke mještanima.

Dragočajka se izlila u Zalužanima Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dragočajka protiče kroz ogranak ulice Nenada Kostića, koja prvom većom kišom plavi.

Zbog kiše koja pada vodostaj neprestano raste, a most koji vodi do dva domaćinstva potpuno je poplavljen.

"Čim padne jača kiša isti problem. I prošle godine tačno na današnji dan je bio isti scenario. Kiša ne prestaje, tako da vodostaj raste. Plutaju grane, cijevi i smeće", rekla je jedna od mještanki za Srpskainfo.

Mještani ističu da se sa ovim problemom suočavaju godinama i da svaka jača kiša izaziva strah.

Iz Operativnog komunikacionog centra gradskog Odsjeka za civilnu zaštitu jutros je rečeno da su vodostaji na području grada Banjaluka za sada ispod granice redovne odbrane od poplava.

"Ništa nije kritično", dodali su iz ovog centra.

Podsjećamo, Republički hidrometeorološki zavod za danas je najavio padavine u većem dijelu zemlje.

(Mondo)

