Vrijeme bez promjene: Kiša i snijeg širom zemlje, saobraćaj u prekidu na više puteva

U BiH će danas na istoku i dalje biti sa obilnijim padavinama uz porast snježnog pokrivača, a slabe do umjerene padavine očekuju se na sjeveru i zapadu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Padaće kiša i susnježica u nižim, a snijeg u brdsko-planinskim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini su tokom dana mogući i kraći sunčani intervali.

Vjetar umjeren do jak, na sjeverozapadu uz moguće olujne udare sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha od nula do šest stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od minus četiri.

Maksimalna temperatura vazduha od jedan na istoku i jugozapadu do devet na sjeveru, na jugu do 14, u višim predjelima od minus dva.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus devet, Čemerno i Han Pijesak minus tri, Kneževo, Sokolac, Gacko i Kalinovik minus dva, Šipovo, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Tuzla nula, Sanski Most, Srebrenica, Ribnik, Prijedor, Banjaluka i Doboj jedan, Drvar, Foča i Novi Grad dva, Višegrad, Rudo, Bijeljina i Srbac tri, Bileća pet, Trebinje šest i Mostar sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Zbog snijega na kolovozu, u prekidu je odvijanje saobraćaja za teretna motorna vozila na magistralnim putevima Sarajevo-Rogatica, preko Romanije i Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

U prekidu je i saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Lopare, na dionici Tobut-Vukosavci, kod kamenoloma, zbog većeg odrona.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, u prekidu je odvijanje saobraćaja na putu Tutnjevac-Bobetino Brdo.

Izlijevanja rijeke Domane prekinulo se odvijanje saobraćaja na lokalnom putu između Donje i Gornje Krćine, opština Ugljevik.

I na ostalim putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija otežano ili usporeno.

Iz AMS-a vozačima pažnju skreću na dionice u višim predjelima i preko planinskih prevoja, gdje na kolovozu ima snijega, a posebno Banjaluka-Mrkonjić Grad, preko Manjače i Banjaluka-Kneževo.

Pored odrona, vozače upozoravaju i na opasnost od obrušavanja drveća ili grana na kolovoz. Zbog svega navedenog, neophodna je maksimalno oprezna vožnja, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnica u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca.

Alternativni put za sva motorna vozila je Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno regionalni putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica. Kao kraće alternativne pravce, automobili mogu da koriste i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine. Predviđeno je da radovi traju do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH zbog popriječenih vozila, obustavljen je saobraćaj na planinskom prevoju Koprivnica, na magistralnom putu Bugojno-Kupres.

Zbog otežanih uslova za vožnju na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać i Bosanski Petrovac-Drvar na snazi je zabrana saobraćaja za vozila preko 7,5 tona.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Jednom trakom vozi se na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje, zbog radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)