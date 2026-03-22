Čitaoci reporteri

Saobraćajni kolaps u Gradišci: Višesatna čekanja i kilometarske kolone na izlazu iz BiH

Saobraćajni kolaps u Gradišci: Višesatna čekanja i kilometarske kolone na izlazu iz BiH

Autor Dušan Volaš
Pojačana frekvencija vozila na putevima koji vode ka graničnim prelazima na sjeveru, sjeverozapadu i zapadu izazvala je višečasova čekanja na brojnim graničnim prelazima.

Višesatna čekanja i kilometarske kolone u Gradišci Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Prema izvještaju Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS), najkritičnije je na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod, Orašje, Izačić, Velika Kladuša i Brčko.

Posebno težak dan proživljavaju putnici na graničnom prelazu Gradiška, gdje su kolone vozila nepregledne, a protok saobraćaja sveden na minimum. Pojedini putnici navode da na prelazak granice čekaju duže od tri sata, bez ikakvih zvaničnih informacija o uzrocima zastoja ili procjeni vremena čekanja.

"Šanse da stignem na aerodrom su ravne nuli. Čekam skoro tri sata i nema naznaka kad ću preći granicu. Ovo što se građanima radi je ravno ludilu, sramotno, a nema nikakvih mjera ni reakcija naših institucija", izjavio je za Nezavisne novine jedan od ogorčenih putnika u koloni.

Zvanični podaci o specifičnim uzrocima zastoja još uvijek nisu dostupni, ali se pretpostavlja da su kombinacija povećanog prometa i pojačanih kontrola na ulazu u Evropsku uniju doveli do trenutnog uskog grla. Na ostalim graničnim prelazima u zemlji situacija je nešto povoljnija, sa zadržavanjima do 30 minuta.

Vozačima se apeluje da se naoružaju strpljenjem i, ukoliko je to moguće, koriste alternativne granične prelaze. Svima koji planiraju putovanje preporučuje se provjera stanja na kamerama AMS-a prije kretanja na put.

Vetgo

Zahvalite Ziji i nesposobnoj državi koja je talac jednog manijaka

